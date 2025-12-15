¿Por qué no extraditaron a 'alias Araña'? 15 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 15 de diciembre de 2025:



La aplicación Nequi registró fallas en su plataforma, afectando a millones de usuarios en pleno día de quincena.

en pleno día de quincena. Antioquia decretó 3 días de luto para solidarizarse con las familias de las víctimas del fatal accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, ocurrido en el sector de Remedios.

del fatal accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, ocurrido en el sector de Remedios. El ELN ha causado estragos en todo el país luego de anunciar el paro armado nacional , dejando aproximadamente 54 acciones terroristas.

, dejando aproximadamente 54 acciones terroristas. En el Congreso de la República se mantiene, por ahora, el Ministerio de la Igualdad, y se renovará la discusión sobre su permanencia en marzo de 2026.

y se renovará la discusión sobre su permanencia en marzo de 2026. Hoy es el último día en el que la mesa tripartita podrá acordar la cifra del salario mínimo para 2026 .

. En el caso de la UNGRD, la Procuradiría solicitó medida privativa de libertad contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción.

Escuche el programa completo aquí: