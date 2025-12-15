¿Por qué no extraditaron a 'alias Araña'? 15 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 15 de diciembre de 2025:
- La aplicación Nequi registró fallas en su plataforma, afectando a millones de usuarios en pleno día de quincena.
- Antioquia decretó 3 días de luto para solidarizarse con las familias de las víctimas del fatal accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, ocurrido en el sector de Remedios.
- El ELN ha causado estragos en todo el país luego de anunciar el paro armado nacional, dejando aproximadamente 54 acciones terroristas.
- En el Congreso de la República se mantiene, por ahora, el Ministerio de la Igualdad, y se renovará la discusión sobre su permanencia en marzo de 2026.
- Hoy es el último día en el que la mesa tripartita podrá acordar la cifra del salario mínimo para 2026.
- En el caso de la UNGRD, la Procuradiría solicitó medida privativa de libertad contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción.
Escuche el programa completo aquí: