Detalles del fallo que reconoció pensión de sobrevivientes a padres de crianza de militar fallecido

Detalles del fallo que reconoció pensión de sobrevivientes a padres de crianza de militar fallecido

El Consejo de Estado precisó que los padres de crianza también tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y demás prestaciones derivadas de la muerte en actos del servicio de los oficiales y suboficiales.

