Ecuador aumentó el salario mínimo para 2026: subirá $45.586, anunció el presidente Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este lunes un aumento del salario básico unificado, que subirá de 470 a 482 dólares mensuales a partir de enero de 2026, lo que representa un ajuste de 12 dólares.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado resaltó que, por primera vez en casi diez años, la decisión se tomó sin imposiciones y con el respaldo conjunto del Gobierno, los empleadores y los trabajadores, fruto de un proceso de consenso y articulación.

El nuevo monto fue definido luego de una sesión reservada del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, organismo de carácter tripartito que analizó variables económicas, sectoriales y del mercado laboral antes de concretar el acuerdo.

Noboa señaló que el incremento refleja una economía en proceso de fortalecimiento y está acompañado de medidas orientadas a impulsar la generación de empleo.



Desde el Ministerio de Trabajo también valoraron el acuerdo alcanzado, al considerar que envía un mensaje positivo y que el ajuste salarial tiene como objetivo mejorar el poder de compra de la población.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, afirmó que este consenso demuestra el compromiso del país con la construcción de un modelo laboral más equilibrado, en el que las decisiones se toman a partir del diálogo y la corresponsabilidad entre todos los actores.

En tanto, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Xavier Rosero, quien participó en la reunión técnica de este lunes, señaló a EFE que el aumento supone un esfuerzo significativo para las empresas y que debe entenderse como un nuevo escenario de estabilidad laboral, cuyo impacto en la actividad productiva exige una gestión responsable.