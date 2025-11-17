En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ecuador dice "No" a la ambición de Noboa de una nueva constitución y de bases extranjeras

Ecuador dice "No" a la ambición de Noboa de una nueva constitución y de bases extranjeras

Al conocer la derrota, el mandatario no salió a hablar públicamente y únicamente se manifestó en redes sociales para aceptar la derrota. "Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad