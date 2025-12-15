En vivo
Revelan la identidad del conductor del bus accidentado en Antioquia; 16 estudiantes fallecidos

Revelan la identidad del conductor del bus accidentado en Antioquia; 16 estudiantes fallecidos

El hecho dejó un saldo de 17 personas fallecidas y más de 20 heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran 16 estudiantes y el conductor del bus.

Sube a 16 la cifra de muertos y más de 20 heridos en accidente de bus escolar en Antioquia
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

