Revelan la identidad del conductor del bus accidentado en Antioquia; 16 estudiantes fallecidos

Colombia continúa de luto tras el grave siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre. El accidente se registró en la vía Belén, sector El Chispero, en el tramo que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, donde un bus de transporte escolar se precipitó a un abismo de cerca de 80 metros.

El vehículo transportaba a un grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que regresaban de una excursión académica. De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades, el hecho dejó un saldo de 17 personas fallecidas y más de 20 heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran 16 estudiantes y el conductor del automotor.

En las últimas horas se conoció la identidad del conductor que perdió la vida en el accidente. Se trata de Jonathan Taborda Lopera, quien trabajaba para Precoltur, firma encargada del servicio de transporte. Su fallecimiento fue confirmado por integrantes de la red de turismo en Antioquia, quienes expresaron públicamente su pesar por lo ocurrido.

“En Precoltur lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y conductor Jonathan Alexander Taborda Lopera. Acompañamos con solidaridad y respeto a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”, señalaron a través de un comunicado.



Jonathan Taborda Foto: Precoltur

Por su parte, la empresa operadora del viaje también se pronunció sobre la tragedia. En un mensaje oficial, informó que el bus transportaba a 34 jóvenes, un guía y dos conductores al momento del accidente. La compañía manifestó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó que ha mantenido comunicación permanente con los padres y acudientes de los estudiantes.

“Lamentamos profundamente el grave accidente ocurrido durante el regreso de la excursión. Hemos estado acompañando a las familias, ofreciendo apoyo, orientación y toda la información disponible en este momento de dolor”, indicó la empresa, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo sucedido.

