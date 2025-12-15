En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Hasta siempre": último llamado a lista en velatón por víctimas del accidente en Antioquia

"Hasta siempre": último llamado a lista en velatón por víctimas del accidente en Antioquia

Cientos de personas, entre familiares, amigos, docentes y vecinos, se congregaron en una velatón para rendir homenaje a los estudiantes que perdieron la vida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad