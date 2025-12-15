En vivo
Economía  / CCI exige resultados a la Fiscalía por ataques de grupos ilegales contra la infraestructura vial

CCI exige resultados a la Fiscalía por ataques de grupos ilegales contra la infraestructura vial

La Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que los ataques y bloqueos armados en vías del país, superan los 2.000 casos entre 2023 y 2025, con pérdidas cercanas a los 10 billones de pesos.

