En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Nueva versión del accidente en Antioquia donde murieron 16 estudiantes: no es lo que han dicho

Nueva versión del accidente en Antioquia donde murieron 16 estudiantes: no es lo que han dicho

Aunque las autoridades manejan como hipótesis preliminar que el accidente pudo haber sido causado por un microsueño o distracción del conductor, los familiares de las víctimas rechazan esta versión.

Salen a la luz videos de accidente de bus escolar donde murieron al menos 10 personas
Salen a la luz videos de accidente de bus escolar donde murieron al menos 10 personas
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad