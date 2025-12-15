En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Distracción o microsueño: hipótesis de accidente en el que murieron 16 bachilleres en Antioquia

Distracción o microsueño: hipótesis de accidente en el que murieron 16 bachilleres en Antioquia

Autoridades pidieron a conductores mayor responsabilidad en la vías para evitar tragedias como la ocurrida en el Nordeste del departamento.

Salen a la luz las identidades de las víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia
Salen a la luz las identidades de las víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad