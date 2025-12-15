Distracción o microsueño: hipótesis de accidente en el que murieron 16 bachilleres en Antioquia

Aunque el aparatoso accidente en el que perdieron la vida 17 personas en la vía que comunica a Remedios con Segovia sigue siendo materia de investigación, autoridades de movilidad ya se inclinan por algunas hipótesis que habría causado la tragedia que enluta al municipio de Bello y a todo el departamento de Antioquia.

Aunque algunas versiones extraoficiales han alertado sobre un posible mal estado del bus en el que viajaban, la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señaló como una posible distracción en la conducción lo que ocasionó el siniestro.

"Frente a estas características de la vía, inicialmente se podría hablar de una distracción en la conducción. Aquí el mensaje definitivamente a todas las personas que van al frente del volante es la responsabilidad al hacerlo. Un segundo puede marcar la diferencia", dijo.

Por su parte, Edgar Callejas, secretario de Educación de Bello, resaltó que hay una comisión de expertos abordando las causas del infortunado hecho en el que vehículo de transporte dejó la vía y rodó por un abismo de unos 70 metros de profundidad.



"Hay una comisión que está encargada de evaluar cuál fue la causa del accidente. Nosotros estamos a la espera de eso. Lógicamente, ustedes entenderán que son ellos las autoridades de tránsito las que nos determinarán efectivamente las causas", declaró el funcionario.

A raíz de esta situación, las autoridades solicitaron mayor responsabilidad por parte de conductores, especialmente la cobertura de trayectos largos. El cansancio y los denominados microsueños siguen siendo unas de las causas recurrentes de incidentes graves en materia vial en el país.