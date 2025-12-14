Accidente de bus con egresados: Liceo Antioqueño de Bello rompe el silencio, envío sentido mensaje

Este domingo se conoció un hecho que lamentó al departamento de Antioquia, un accidente de un bus que se precipitó al fondo de un barranco con sus ocupantes. El vehículo regresaba de una excursión escolar desde la Costa Caribe cuando cayó a un abismo en una vía del nordeste antioqueño.

Según el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, hasta el momento hay un saldo de 17 personas fallecidas y al menos 20 heridas, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para ser atendidos.

Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Manifestó Rendón

Liceo Antioqueño se pronuncia tras accidente de bus con jóvenes egresados

Frente a esto, la institución Liceo Antioqueño, de la que hacen parte los jóvenes egresados, se pronunció sobre el terrible accidente y envío un sentido mensaje a las familias de las víctimas y a la comunidad estudiantil.



“La mentamos profundamente lo sucedido con nuestros estudiantes y sus familias. Estudiantes de 2025 que participaron de la excursión de grados”.

Los abrazamos en estos momentos de tanto dolor y nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento necesaria toda nuestra comunidad. Liceo Antioqueño

Por su parte, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, ratificó la cifra de 17 fallecidos, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

“Hemos estado articulados con el sector salud, los hospitales, la Policía y todas las entidades competentes. Hasta el momento se tiene un reporte de 17 personas fallecidas; sin embargo, esta cifra no es oficial, ya que aún hay personas reportadas como desaparecidas”, recordó Callejas.