En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Accidente de bus con egresados: Liceo Antioqueño de Bello rompe el silencio, envío sentido mensaje

Accidente de bus con egresados: Liceo Antioqueño de Bello rompe el silencio, envío sentido mensaje

La institución Liceo Antioqueño, de la que hacen parte los jóvenes egresados, se pronunció sobre el terrible accidente y envío un sentido mensaje a las familias de las víctimas y a la comunidad estudiantil.

Liceo Antioqueño se pronuncia tras accidente de bus con jóvenes egresados.
Liceo Antioqueño se pronuncia tras accidente de bus con jóvenes egresados.
Foto: Tomadas de X, Liceo Antioqueño.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad