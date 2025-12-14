Salen a la luz videos de accidente de bus escolar en Antioquia donde murieron al menos 10 personas

Una grave tragedia se registró en las carreteras de Antioquia en la mañana de este domingo 14 de diciembre de 2025, luego de que un bus que transportaba a más de 40 personas se precipitara por un barranco de más de 80 metros de profundidad.

El accidente ocurrió en la vía que conduce al municipio de Segovia, a la altura del sector Fraguas, en un punto conocido como El Chispero, en el Nordeste antioqueño. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo cubría la ruta entre Remedios y Segovia y movilizaba a una excursión de estudiantes que regresaban al municipio de Bello, tras un viaje de integración y celebración de grado en Tolú.

El bus quedó completamente destruido tras la caída al abismo. En su interior viajaban principalmente estudiantes de un colegio de Bello, además de algunos adultos acompañantes. Las causas del siniestro aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

En videos se puede observar cómo quedó el bus tras el fuerte impacto. Además, se ve a algunas víctimas y se escuchan los gritos de las familias.



Por ahora, se ha confirmado que al menos 10 personas perdieron la vida producto del accidente de tránsito, mientras que al hospital municipal de Remedios han llegado 13 personas, 10 menores de edad y tres adultos que son atendidos de manera priorizada por especialistas.

En el lugar trabajan unidades del Cuerpo de Bomberos de Remedios y Segovia, así como equipos de gestión del riesgo, quienes adelantan las complejas labores de rescate en el fondo del barranco.

Las autoridades mantienen activa la investigación para establecer las causas exactas del accidente y han reiterado el llamado a la prudencia en las vías, mientras continúa la atención a las víctimas y a sus familias.