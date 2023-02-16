En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Búsqueda contrarreloj
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Colegios privados

Colegios privados

FOTO COLEGIO SANTA LUCIA- FLORIDABLANCA.jpg
Santanderes

Medidas en Colegio Santa Lucía de Floridablanca son por criterios de seguridad: Metrogas

estudiantes-colegios-privados-ifimage.jpg
Educación

Así cambiará lo que aprenden los estudiantes en colegios de Colombia con anuncio de MinEducación

estudiantes-colegios-privados-ifimage.jpg
Educación

Colegios tendrían nueva materia obligatoria que muchos pedían: enseñarán a manejar la plata

Profesora en un salón de clases_ImgFX.jpg
Educación

Estudiantes de Cajicá lideran innovador proyecto de bilingüismo social

estudiantes de colegio
Educación

Cambian fecha de regreso a clases: anuncian ajuste por nuevo festivo de julio

Estudiantes saldrán a vacaciones
Educación

Cuándo salen a vacaciones los colegios públicos y privados: estas instituciones tendrán más descanso

Colegio / educación / referencia
Educación

Cierre de colegios privados en Colombia responde a caída en la demanda educativa

Menores de edad no podrán usar celular
Educación

¿Estudiantes no podrían usar celulares en el colegio? Proyecto de ley propone medidas para su uso

Colegio, estudiantes, estudio, educación
Educación

Alerta por deserción escolar: solo el 51 % de estudiantes termina grado 11 en Colombia

robótica.jpg
Bogotá

Así fue el concurso intercolegial de robótica que se desarrolló en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad