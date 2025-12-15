En vivo
Política  / Tenemos con quién ganar: Uribe tras elección de Paloma Valencia como candidata del partido

Tenemos con quién ganar: Uribe tras elección de Paloma Valencia como candidata del partido

Paloma Valencia es ahora la candidata a la presidencia del Centro Democrático, tras superar en encuesta a Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

