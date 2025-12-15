Tenemos con quién ganar: Uribe tras elección de Paloma Valencia como candidata del partido

Este lunes se conoció que la senadora Paloma Valencia será la candidata del Centro Democrático a la Presidencia. Lo anterior, tras superar en las encuestas realizadas por el partido a las senadoras Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la elección de Valencia como candidata del Centro Democrático y aseguró que ese partido ganará las elecciones: “Vamos a ganar, la victoria es el fruto de la entrega. Y aquí tenemos con quién ganar, con una mujer intachable. Vamos a luchar todos para proteger a Paloma, para acompañarla, para que Paloma nos conduzca a la victoria, para que Paloma lidere una gran coalición del pueblo colombiano, para que la democracia gane y Colombia no siga el camino del castrochavismo”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe.

Otros precandidatos a la Presidencia se refirieron a la decisión del partido e hicieron un llamado a la unidad.

“Llegó la hora de unir al país, ya las decisiones están más claras. Es necesario unir a todos los sectores que queremos recuperar la seguridad y el orden”, dijo el exministro y precandidato Juan Carlos Pinzón.



También el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió al tema, asegurando que comparte valores con Valencia.

“Felicitaciones a la doctora Paloma Valencia por su selección como candidata del Centro Democrático, partido con el que comparto íntegramente los mismos valores y principios fundacionales que defienden la institucionalidad, la libertad, el desarrollo y la democracia”, dijo De la Espriella.

Publicidad

Otra de las reacciones llegó por parte del exconcejal de Bogotá y precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo: “Me alegra que haya sido ella. Que esta campaña nos permita debatir ideas con firmeza y respeto. Menos enemigos políticos, ¡MÁS PAÍS!”, dijo Oviedo sobre Valencia.