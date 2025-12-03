En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Por favor, no me vaya a mandar a matar”: Paloma Valencia en duro rifirrafe con Iván Cepeda

“Por favor, no me vaya a mandar a matar”: Paloma Valencia en duro rifirrafe con Iván Cepeda

Una vez se superaron los gritos, la discusión se alargó en la intervención de los voceros de los partidos sin que aún pueda dar su presentación los delegados del Gobierno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad