“Por favor, no me vaya a mandar a matar”: Paloma Valencia en duro rifirrafe con Iván Cepeda

Lo que se esperaba fuera un debate de control político en el que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodriguez, por cuenta de las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol de la posible infiltración de alias ‘Calarcá’ en altas esferas del Estado; terminó siendo un enfrentamiento entre los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, Paloma Valencia y del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Al retomarse el debate, la senadora Valencia enfiló sus denuncias en contra del candidato del petrismo recordando su presencia en varios temas como la participación en los diálogos de paz con el ELN, o la reunión en la que lograron la vinculación del general Juan Miguel Huertas en la campaña del hoy Presidente de la República.

“El senador Cepeda los reincorpora y todos quedaron bien contentos, porque así se puede hacer política y ser miembro de la fuerza pública. Miren la trampa que le hacen al país, pero no es una trampita, es una trampota. El buen amigo del senador Iván Cepeda, el doctor Iván Velásquez, minDefensa, nombra a toda esta gente bonita”, sostuvo Valencia

Ante las reiteradas menciones, el senador Cepeda decidió responderle recordando hechos como la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe. “El cerco en torno al expresidente Uribe, porque no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano, su hermano Santiago, ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares, es un jefe paramilitar, hoy por hoy, el señor Santiago Uribe. Y la obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, y más faltaba, es si su hermano sabía, ¿sabía lo que pasaba en La Carolina? ¿Qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los apóstoles eran 12 o 13? ¿Los apóstoles eran 12 o 13?”.



En ese momento se calentó el debate hasta el punto que entre el rifirrafe entre Valencia y Cepeda, esta infirió que el senador Cepeda amenazaba su vida. “Cepeda, por favor no me vaya a mandar a matar”.

Una vez se superaron los gritos, la discusión se alargó en la intervención de los voceros de los partidos sin que aún pueda dar su presentación los delegados del Gobierno.