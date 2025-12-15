Antioquia se suma a los tres días de duelo por muerte de estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello

En Antioquia siguen las expresiones de solidaridad tras el impactante accidente vial que generó la muerte de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del bus en el que venían desde Tolú en Sucre.

En este sentido, la administración departamental se sumó a este hecho con la declaratoria de tres días de duelo en Antioquia. A través de su cuenta en X el gobernador Andrés Julián Rendón señaló que durante este periodo las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en honor a estos jóvenes entre los 16 y 18 años de edad.

“Mis pensamientos y oraciones, así como los de mi familia y mis compañeros de gobierno, están con cada uno de sus seres queridos y con el pueblo Bellanita”, dijo el mandatario.

¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece!

Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del Nordeste.

Las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en su honor.

Mis pensamientos y… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 15, 2025

A estas acciones se sumaron desde la Alcaldía de Bello donde solicitaron a los habitantes bajar el volumen, no usar pólvora ni encender el alumbrado navideño, pero sí un vela en familia este lunes a las 8:00 de la noche como una forma de acompañar a las familias que afrontan la pérdida de sus seres queridos.

Muchos de ellos siguen a la expectativa por la entrega de sus cuerpos a las afueras de la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe. Allí se conoció el testimonio de Simón García, novio de Mariana Upegui, una de las bachilleres que había pasado a la Universidad de Antioquia.

Publicidad

"Había pasado a Licenciatura en Lengua Castellana, iba a ser profesora, porque es que, en serio, en serio, que yo no conozco a nadie que le encante tanto los libros como a ella. Pues, yo sabía que ella iba a pasar, es una mujer muy inteligente", dijo.

Incluso García se atrevió a hablar de un presentimiento acerca del viaje Tolú que emprendieron este grupo de jóvenes para compartir la alegría por haberse graduado.

"Había acabado de llegar el 10 de uno de los viajes, pero yo no sé por qué no me daba confianza, era como un presentimiento, es cierto, yo le dije que no fuera, pero bueno, fue, la pasó rico, disfrutó afortunadamente, disfrutó muchísimo y pasó lo que tenía que pasar".

Publicidad

Se espera que en las próximas horas, todos cuerpo de los fallecidos sean entregados a sus familias y se lleve a cabo un homenaje colectivo en las instalaciones del Liceo Antioqueño donde la comunidad educativa también está recibiendo atención psicosocial.