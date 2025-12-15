La excursión fue iniciativa de los estudiantes y padres: sec. Educación de Bello tras accidente

Se siguen conociendo reacciones luego de la tragedia que ha impactado al municipio de Bello tras el fallecimiento de 16 estudiantes y el conductor de un bus al regresar de una excursión escolar. El suceso también dejó a 20 personas heridas.

El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, expresó su lamento por el insuceso que afectó a los habitantes y la institución. El funcionario reveló que la excursión fue planeada por los mismos estudiantes y padres de familia y no fue organizada por la institución educativa.

"Nosotros hemos podido hablar con la rectora de la institución y hemos podido corroborar que efectivamente fue una iniciativa de los estudiantes con un operador que ofrece los servicios de excursión a las diferentes instituciones del área metropolitana. Hoy lamentamos este insuceso", indicó Callejas.

Callejas también confirmó los estudiantes del Liceo Antioqueño involucrados en el accidente se habían graduado hacía aproximadamente 10 días.



"Es lo que más nos ha impactado también, porque precisamente se truncan los sueños de unos muchachos que, incluso, muchos de ellos también participaron hace poco de la feria universitaria que ofrece la administración", indicó el funcionario.

Asimismo, la Secretaría de Educación en Bello no tenía conocimiento de la situación ni de los buses que prestan este tipo de servicio hasta que fueron informados del accidente.

"Vinimos a enterarnos de la situación precisamente cuando ya nos informan del accidente", manifestó.

Respecto a las causas del accidente, las autoridades de tránsito están llevando a cabo una investigación para determinar si se trató de un microsueño o de fallas del bus.

Hay que decir que las autoridades municipales, incluyendo la alcaldesa y el secretario de Educación, se desplazaron hasta Segovia y Remedios y están a la espera de los resultados de la comisión encargada de evaluar la causa.

Sepelio colectivo

La comunidad de Bello ha manifestado su solidaridad con una velatón. Actualmente, las autoridades y familiares se encuentran en Medicina Legal gestionando la entrega de los cuerpos para agilizar los trámites.

