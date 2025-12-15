En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / La excursión fue iniciativa de los estudiantes y padres: sec. Educación de Bello tras accidente

La excursión fue iniciativa de los estudiantes y padres: sec. Educación de Bello tras accidente

El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, expresó su lamento por el insuceso que afectó a los habitantes y la institución y reveló que la excursión no fue organizada por la institución educativa.

