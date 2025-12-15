En vivo
Más de 3.000 personas confinadas y ataques en 12 departamentos por paros armados del ELN y Mordisco

La Defensoría del Pueblo advirtió una grave crisis humanitaria por la escalada de violencia durante los paros armados del ELN y las disidencias de las Farc.

