En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Accidente bus Antioquia
José Antonio Kast
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Gobierno rechaza paro armado del ELN: llama a liberar secuestrados en medio de escalada de violencia

Gobierno rechaza paro armado del ELN: llama a liberar secuestrados en medio de escalada de violencia

La Delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) rechazó el paro armado nacional anunciado por esa guerrilla, al considerar que afecta a las comunidades y obstaculiza cualquier avance en la búsqueda de paz.

Publicidad

Publicidad

Publicidad