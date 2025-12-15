ELN incrementa acciones terroristas en el país por el paro armado

El ELN lleva este año 4 paros armados en lo que va del 2025, pero el que inició el pasado domingo 14 de diciembre es el primero que tiene alcance nacional, afectando así a varias regiones del país.

En esta ocasión, se anunciaron 72 horas y desde el mismo domingo empezaron las acciones de este grupo armado.

Según esa guerrilla, este cuarto paro armado está motivado por las amenazas de Estados Unidos en el Caribe y por la actividad anti insurgente en varias regiones del país como el Sur de Bolívar o el Magdalena Medio.

Seis ciudades (incluidas Medellín, Bogotá y Cali) están en la lista que difundió esa guerrilla en un comunicado y que fue rechazado por el presidente Petro, quien pidió a los colombianos “salir a las fiestas de navidades sin miedo”.



Acciones en las regiones

En las primeras 24 horas que lleva el paro armado, seis departamentos del país han sido afectados por 11 acciones armadas del ELN, incluyendo retenes ilegales, el incendio de un bus intermunicipal, bloqueos, ataques a tiros a transportadores de carga, artefactos explosivos en plena vía y enfrentamientos con el Ejército Nacional.



Paro ELN en sur del Cesar. Suministrada.

Esta madrugada del 15 de diciembre, guerrilleros del ELN atentaron contra el peaje La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, que quedó totalmente destruido.

El ELN también atacó el pasado domingo la subestación de Policía de Cuatro Vías en el municipio de Maicao.

El Ejército estaba en la zona y ayudó a la Policía a contrarrestar el ataque que solo deja daños materiales.

Esa subestación está a unos 500 metros de la Troncal del Caribe.

El paso en la vía Riohacha- Maicao es limitado y lento este lunes.

El hecho más grave hasta el momento es el asesinato de Agustín Pavón, conductor de una ambulancia en Norte de Santander, cuando trasladaba a una mujer en estado de embarazo que requería atención medica urgente.

Esta acción se le atribuyó al Frente de Guerra Norte en medio del ataque a la estación de policía de Puerto Santander.

Además, esta guerrilla derribó un árbol y puso una carga explosiva en la vía que lleva a Cúcuta hasta la región del Catatumbo.

En Antioquia, la Compañía Héroes de Tarazá y el Frente Occidental instalaron un retén ilegal y quemaron un bus intermunicipal, bloqueando temporalmente la vía Medellín– la Costa Atlántica.

Bus inicinerado en Valdivia. Suministrada

En Cesar, los frentes de Guerra Urbano y Occidental ejecutaron bloqueos de vías, ataques a tiros contra tres camiones, y desplegaron vehículos con cilindros alusivos al ELN en la vía entre Pelaya y La Floresta, generando enfrentamientos con tropas del Ejército.

Se presentó un ataque a tiros contra tres camiones en la Ruta del Sol (en el sector Pelaya–La Floresta, Cesar).

En La Guajira (en el municipio de Barrancas) el Frente de Guerra Urbano activó el bloqueo en carreteras y mantuvo presencia de vehículos con cilindros explosivos.

Finalmente, en Cauca en la Vía Panamericana hacia Mondomo, el Frente de Guerra Occidental dejó un cilindro con emblemas del ELN, lo que obligó al cierre temporal de la vía y a su destrucción controlada por parte de las autoridades.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que existe una serie de recompensas por los principales cabecillas del ELN y por los mandos medios que ejecutan estas acciones como alias 'El negro Mina', por quien se ofrece hasta 500 millones de pesos de recompensa, así como toda la cúpula de este guerrila, entre ellos, alias 'Pablito', Antonio García y Pablo Beltrán.