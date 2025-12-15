Arremetida terrorista del ELN sigue golpeando la agónica paz total del presidente Gustavo Petro

La “paz total” del presidente Gustavo Petro “hace agua” en medio de un nuevo desafío violento del ELN a los colombianos con un nuevo “paro armado”, sumado a las grandes dudas que surgieron tras la suspensión de la extradición a Estados Unidos de alias “Araña”, narcotraficante que busca quedarse en Colombia por medio de una negociación de paz como representante de una de las múltiples disidencias de las Farc.

Con el ELN, la postura del presidente Gustavo Petro ha sido ambigua, porque si bien ordenó a comienzos de este año, intensificar las operaciones militares en su contra luego de que ese grupo asesinara a decenas de personas en una guerra territorial contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo, el 28 de octubre y el pasado 3 de diciembre, les hizo un guiño para que regresaran a la mesa de negociaciones.

En el caso de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', máximo cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo criminal que decidió separarse de la Segunda Marquetalia de 'Iván Márquez', la polémica ha surgido porque el presidente Petro decidió que por ahora queda suspendida su extradición a Estados Unidos, bajo el argumento de que está aportando resultados verificables y concretos en el marco de la Paz Total.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano comenzó el pasado 16 de octubre, la destrucción de 14 toneladas de armas, en un acto que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, evento en el que ese grupo también se comprometió a concentrar al menos a mil de sus combatientes en zonas de ubicación temporal en Nariño y Putumayo, para iniciar su proceso de reinserción.



En cualquier caso, no deja de ser polémico que se decida suspender la extradición de un hombre vinculado al tráfico de cocaína con organizaciones internacionales como el Cartel de Sinaloa, bajo el pretexto de que está apoyando el desarme del grupo que lidera, sobre todo en momentos de alta tensión diplomática con Estados Unidos.

Como si todo esto no fuera suficiente, la senadora petrista Isabel Cristina Zuleta está en el “ojo del huracán”, luego de las denuncias que varios generales activos y retirados hicieran a la revista Semana, sobre las presuntas presiones de la congresista para que aliviaran la presión en contra de las disidencias de 'Calarcá', algo que ha negado la congresista.

Senadora Isabel Zuleta Foto: @ISAZULETA

Sobre las revelaciones de la revista Semana, se conoció que el ministro de Defensa convocó a una reunión de emergencia para conocer el alcance de la situación, sumado a un duro salvamento de voto del magistrado de la sala de instrucción de la Corte, Misael Rodríguez, considerando que hay méritos para investigar a la senadora Zuleta por el llamado “Tarimazo”.

A menos de ocho meses del final del mandato de Gustavo Petro, uno de los grandes interrogantes que deja su gobierno tiene que ver con su postura frente a los grupos armados ilegales y los límites entre la necesaria búsqueda de la paz y las decisiones que pueden rayar en la impunidad o en el tratamiento benévolo con los criminales.