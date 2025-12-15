En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Accidente bus Antioquia
José Antonio Kast
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Arremetida terrorista del ELN sigue golpeando la agónica paz total del presidente Gustavo Petro

Arremetida terrorista del ELN sigue golpeando la agónica paz total del presidente Gustavo Petro

Con el ELN, la postura del presidente Gustavo Petro ha sido ambigua, porque si bien ordenó a comienzos de este año, intensificar las operaciones militares en su contra luego de que ese grupo asesinara a decenas de personas en una guerra territorial contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo, el 28 de octubre y el pasado 3 de diciembre, les hizo un guiño para que regresaran a la mesa de negociaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad