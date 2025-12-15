“Si presidente Petro no valora lo que he hecho, que me pida la carta de renuncia”: Carlos Carrillo

En medio de las tensiones que sacuden al Gobierno nacional por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación y la UNGRD, el director de esta última entidad, Carlos Carrillo, lanzó una de sus declaraciones más contundentes hasta ahora: “Si el presidente no valora lo que he hecho, que me pida la carta de renuncia”.

La afirmación fue hecha durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, en la que el funcionario respondió a los señalamientos impulsados desde la Casa de Nariño y defendió su papel dentro del proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Carrillo aseguró que, lejos de ser un funcionario cuestionado por falta de transparencia o incompetencia, ha asumido uno de los retos más complejos del actual gobierno: enfrentar el que calificó como “el peor escándalo de corrupción de esta administración”. En ese contexto, afirmó que ha actuado con rigor técnico y que ha trasladado múltiples denuncias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, tanto desde la UNGRD como durante su paso por la gerencia del Fondo de Adaptación.

“Yo he hecho sinnúmero de denuncias, he dado muchos traslados a los entes de control y no necesité hacer una rueda de prensa desde los canales de Presidencia para hacer algo que es mi deber como funcionario”, señaló.



Angie Rodríguez, directora del Dapre // Foto: X @DapreCol

Choque interno y críticas desde Presidencia

El director de la UNGRD cuestionó duramente la actuación de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, a quien acusó de utilizar los canales institucionales de la Presidencia para hacer denuncias públicas sin haber agotado previamente los mecanismos internos. Según Carrillo, esa estrategia no solo generó desgaste al Gobierno, sino que también afectó su buen nombre.

“Ella abusó de la institución presidencial y armó un show mediático que lo único que busca es hacerle daño a mi reputación y poner en entredicho un trabajo que he hecho con compromiso durante más de 20 años”, afirmó.

Carrillo sostuvo que, desde el momento en que Rodríguez fue designada como gerente encargada del Fondo de Adaptación, él se puso a disposición para realizar un empalme adecuado y advertir sobre riesgos de corrupción, particularmente en el contrato conocido como la Ruta del Arroz, adjudicado a la Fundación San José. Sin embargo, aseguró que nunca fue recibido.

La polémica por la ejecución de los contratos

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista giró en torno a las cifras de ejecución de varios contratos estratégicos, especialmente el proyecto de Dinámicas Hídricas en La Mojana, cuyo avance fue señalado por Presidencia como inferior al 3%.

Carrillo negó de manera categórica esas afirmaciones y explicó que se trata de un proyecto plurianual de más de 1,2 billones de pesos, heredado del gobierno anterior y que aún no ha sido contratado debido a fallas en la estructuración inicial.

“¿Cómo se va a ejecutar un proyecto que no ha sido contratado? Decir que está en 3% de ejecución es mentirle al país o demostrar desconocimiento total de cómo funciona la contratación pública”, sostuvo. El funcionario explicó que la consultoría previa, valorada en 56 mil millones de pesos, se cayó porque ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos, y que posteriormente el proceso se vio frenado por decisiones políticas que impidieron avanzar en la ingeniería básica necesaria para adjudicar una obra de esa magnitud.

Carlos Carrillo, director UNGRD, y el presidente Gustavo Petro Foto: Blu Radio y Presidencia

La Ruta del Arroz y responsabilidades compartidas

Sobre el contrato de la Ruta del Arroz, Carrillo aclaró que el gerente general del Fondo de Adaptación no es ordenador del gasto, y que la estructuración y adjudicación del proyecto estuvo a cargo de la subgerencia de regiones.

“Si hay dudas sobre ese contrato, ¿por qué se mantiene en su cargo al subgerente que lo estructuró y lo adjudicó?”, cuestionó, al tiempo que recordó que el caso ya está bajo investigación de la Procuraduría y la Contraloría.

“No estoy atornillado al cargo”

Ante la insistencia sobre una posible falta de respaldo del presidente Petro, Carrillo fue enfático en señalar que no tiene apego al cargo y que renunciaría de inmediato si el mandatario así se lo solicita.

“Yo no voy a hacer lo de otros exfuncionarios. No voy a salir a hablar mal del Presidente. Si me pide la renuncia, se la entrego inmediatamente”, aseguró. Finalmente, el director de la UNGRD afirmó que continúa en el cargo por convicción política y por lealtad al proyecto del presidente Petro, al que dijo querer proteger, especialmente en regiones vulnerables como La Mojana, afectadas históricamente por el abandono estatal.

