Blu Radio  / Nación  / "Si presidente Petro no valora lo que he hecho, que me pida la carta de renuncia": Carlos Carrillo

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) defendió su gestión, negó irregularidades en contratos clave y aseguró que no está “atornillado” al cargo, en medio de una fuerte controversia interna dentro del Gobierno Petro.

