En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Hay todas las posibilidades de ser absuelta": abogado de Sandra Ortiz sobre caso UNGRD

"Hay todas las posibilidades de ser absuelta": abogado de Sandra Ortiz sobre caso UNGRD

El abogado Mauricio Camacho cuestionó la solidez del expediente y señaló fallas en la investigación que, según dijo, podrían desmontar la acusación contra la exconsejera presidencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad