"Hay todas las posibilidades de ser absuelta": abogado de Sandra Ortiz sobre caso UNGRD

El abogado Mauricio Camacho, defensor de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, aseguró en Mañanas Blu 10:30 de Blu Radio que el proceso que adelanta la Fiscalía por el caso UNGRD presenta fallas estructurales que permitirían demostrar la inocencia de su clienta. “Hay todas las posibilidades de ser absuelta”, afirmó, insistiendo en que el expediente contiene inconsistencias y vulneraciones de garantías.

Camacho cuestionó el ritmo del proceso y la magnitud del descubrimiento probatorio entregado por la Fiscalía. Explicó que recibieron más de 400 elementos, “más pruebas que el caso de Uribe”, pero con apenas mes y medio para analizarlos. Aunque reconoce que ya tiene las evidencias del ente investigador, dijo que la defensa necesita tiempo para reunir su propio material y presentarse “en igualdad de armas”.

Uno de los puntos que la defensa busca controvertir es el supuesto préstamo de 4.000 millones de pesos que habría sido transportado por Ortiz. Para Camacho, la hipótesis es insostenible. “El prestamista no tenía dinero, entonces Sandra no podría transportar nada”, señaló. Además, calificó como poco seria la explicación del origen del dinero. “Es más posible creer que ni siquiera hubo dinero; por cómo explican el origen, es un chiste, siendo absolutamente franco”.

El abogado anunció que solicitará comparar “las celdas de Sneyder con las del supuesto prestamista”, con el fin de corroborar si realmente hubo encuentros en las fechas clave. Si esos registros no coinciden, dijo, “es menos posible que existiera el préstamo de 4.000 millones que supuestamente le entregaron a Sandra Ortiz”.



Camacho incluso planteó que, si se demuestra que ese dinero nunca existió, la conducta imputada carece de fundamento. “Si no existió, Sandra Ortiz transportó fue una maleta y eso no es delito”, afirmó, asegurando que la Fiscalía construyó un relato débil y sin soporte jurídico.

Sobre la medida de aseguramiento en centro penitenciario, el defensor criticó la disparidad en el trato judicial frente a otros funcionarios investigados. “Tiene que llamar la atención cómo la Fiscalía trata a unos y a otros. Si no sale el escándalo de ‘Calarcá’, no los imputa”, dijo, describiendo la situación como un proceso con “sabor agridulce”.

Publicidad

Para cerrar, Camacho reiteró que en el caso se configuró un montaje judicial. “Se creó un falso positivo frente a esta señora y la Fiscalía le arrebató un sinnúmero de garantías”, aseguró. Pese a ello, insistió en su confianza: “Estoy absolutamente convencido de que va a ser absuelta”.