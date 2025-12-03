En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Suspenden para el próximo año audiencias preparatorias contra Sandra Ortiz en caso UNGRD

Suspenden para el próximo año audiencias preparatorias contra Sandra Ortiz en caso UNGRD

La defensa de Sandra Ortiz solicitó suspender la diligencia argumentando que no ha podido recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretende descubrir en el Juicio.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del Gobierno Petro
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del Gobierno Petro
Foto: X @SandraOrtizN
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad