Caso Ungrd: chats demostrarían que la fiscal general controla el proceso de Sandra Ortiz

Mañanas Blu 10:30 conoció unos chats de Whatsapp entre la fiscal Andrea Muñoz y el exabogado de Sandra Ortiz que dejaría en evidencia el control de la fiscal general Luz Adriana Camargo en el caso de la exconsejera, así como la falta de independencia de quienes están llevando dicho expediente. Cabe recordar que Ortiz es relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y es señalada de haberle entregado tres mil millones de pesos al presidente del Senado Iván Name.

El cuestionamiento a la injerencia de la fiscal Camargo tiene sustento en una directriz que ella misma expidió para dejar este caso en manos de los fiscales delegados ante la Corte Suprema y en la que ella facultó la independencia en la toma de decisiones de los mismos. Camargo podría, incluso, retomar la facultad. Sin embargo, la nuez del asunto, o la irregularidad, tiene que ver con que ella ha dicho que no tiene conocimiento y ha negado su participación en la toma de decisiones.



Los chats que serían prueba del control de Camargo

Muñoz, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien era titular de la investigación de la UNGRD, fue apartada del mismo en mayo del 2024 por la fiscal general; siguió en el proceso pero como una fiscal auxiliar.

La conversación conocida por Blu Radio fue en marzo del 2025, pues a pesar de que Muñoz no era la fiscal principal, ni gozaba para ese momento de poder de decisión. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, sí tenía labores de comunicación en temas de procedimiento, entre otros; y en ese contexto se da la comunicación. Para esa época se revisaba el principio de oportunidad y una solicitud de seguridad para las hijas de la exsenadora de la Alianza Verde.

Es importante anotar que para la presentación de esta información, los periodistas lograron corroborar con tres fuentes la veracidad y validez de los aquí publicados.



La comunicación inicia el 24 de marzo con un mensaje de la fiscal Andrea Muñoz.

“Doctor buenos días. Ayer se solicitó la no remisión de la señora S.O ya que no se ha podido realizar la reunión con la señora Fiscal. Ayer le timbré en la tarde para avisarle pero se iba a buzón, por eso le dejo hoy el mensaje. Gracias doctor”.

Al siguiente día el defensor de Sandra Ortiz le envía el link de una noticia que tiene la foto de la exconsejera y en el que se plantea que vienen imputaciones en el caso UNGRD.

Chats UNGRD Foto: suministrada

Se habla de la no remisión del expediente de Sandra Ortiz: en derecho colombiano, la no remisión significa que un caso, investigación, proceso o expediente no se envía o transfiere a otra autoridad o despacho judicial/administrativo para su conocimiento o trámite.. Si se habla de que no se remitió el mismo porque no había reunión con la fiscal aún, se reforzaría la idea de que la fiscal sí estaba teniendo injerencia en la toma de decisiones.

Posteriormente, el 26 de marzo Muñoz saluda al abogado, le dice que “la fiscal general está de viaje y no ha podido concretar la doctora María Cristina la reunión con ella, para definir lo de su cliente”. María Cristina Patiño es una de las fiscales titulares actualmente de dicha investigación.

Al día siguiente, el 27 de marzo, el abogado le hace una llamada que no es contestada por Muñoz. Pero, al paso de las horas, ella le deja el siguiente mensaje:

“Doctor buenas tardes. Espero esté muy bien. Doctor para comentarle que ya me hicieron la entrevista los de protección y mañana la tienen con la doctora María Cristina, el tema se está moviendo. La fiscal está por fuera esta semana, entonces la doctora está pendiente de la reunión con ella, igualmente la próxima semana”.

Chats UNGRD Foto: suministrada

Estos chats cobran relevancia porque dejaría en evidencia cómo, para la toma de decisiones, en un caso donde se han pedido garantías y el respeto por la autonomía de los fiscales delegados, la fiscal general Luz Adriana Camargo es consultada y no se dispone nada sin su aprobación, pero Camargo ha insistido en el rechazo a estos señalamientos.



¿Tiene o no injerencia o no la fiscal general en este caso?

Cabe recordar que este medio de comunicación reveló en junio de este año la resolución que da respuesta a Sandra Ortiz sobre dicha solicitud de protección para sus hijas y que sería otra de de las pruebas que dan cuenta de la injerencia de la fiscal general en las decisiones del caso de la exconsejera.

El documento en el que le niegan la protección a las hijas de Ortiz lo firma Juana Marcela Cárdenas, jefe del departamento de protección y asistencia de la Fiscalía (e). En la tercera página, se cita a la fiscal de conocimiento con lo siguiente: “Lo único presentado por la evaluada y su defensa jurídica, fue una matriz de colaboración donde detalla la información que aportaría a la Fiscalía en virtud de un eventual principio de oportunidad que se encontraba negociando y pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la Nación”.

Informe. Foto: suministrada

La resolución detalla las razones por las cuales, según la Fiscalía, Sandra Ortiz y su familia no cumplen con los requisitos para tener este esquema de protección, entre ellas que no tiene un “alto perfil de riesgo”. Sin embargo, lo revelador de la resolución es que la funcionaria dice que la exsenadora no cuenta todavía con un principio de oportunidad que debería aprobar Luz Adriana Camargo.



La respuesta de Camargo en junio

En ese momento, Camargo salió a refutar los hechos y en una rueda de prensa dijo que había un error en el documento. Aseguró que le iba a pedir a la “Oficina de Protección y Asistencia que corrija ese acto administrativo, porque ese acto administrativo tiene falsa motivación”.

A renglón seguido, subrayó que “no existe ninguna actividad pendiente de aprobación de mi parte, como lo reitera la conducta que yo he seguido desde el día uno frente a la fiscalía y como lo pueden certificar todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad, que dicho sea de paso, junto con sentencias preacordadas, han aumentado exponencialmente en el último año”.

Agregó que “no existe esa autorización y por supuesto a quien se niega la protección se le deben dar razones verdaderas sobre esa negativa y no razones simuladas, esa es una razón simulada y es ahí donde está la falsedad”.

Fue enfática en señalar que “no he dicho ninguna mentira, lo que dije en ese escrito donde no acepto la recusación que se propuso en el sentido de que no soy yo quien tramita el principio de oportunidad es la única verdad, como lo pueden certificar todos”.

En esta última parte, la fiscal se refiere a otra respuesta a una recusación presentada por Pablo Bustos, defensor de las víctimas en el caso de la UNGRD, en la que ella insiste que no tiene injerencia en el caso y que los fiscales delegados gozan de total independencia.

La fiscal respondió a la recusación el 13 de mayo en un documento de siete páginas, en el cual no aceptó la solicitud de Bustos. Uno de los argumentos para negarse a ser recusada es que las fiscales asignadas al caso “cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de sus funciones y adoptar decisiones en la investigación a su cargo”, entre ellas María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia

Bustos argumentó en la recusación que la jefe de la Fiscalía tiene relación directa con implicados clave en un caso que afectará al Gobierno Nacional. Específicamente se refiere al actual magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, quien fungió como secretario jurídico de la Casa de Nariño del actual Gobierno y en su momento, al exdirector del Dapre, Carlos Ramón Gonzalez, sobre quien hoy pesa una circular roja de Interpol por estos hechos de corrupción.

Cabe recordar que la Corte en julio de este año rechazó la recusación al concluir que la fiscal no tendría que apartarse de cualquier conocimiento del caso en vista de que Luz Adriana Camargo no es la que instruye el proceso investigativo, para lo cual hay fiscales encargados quienes en su autonomía han tomado decisiones frente a la procesada. Sin embargo, la Corte habla de autonomía en decisiones y lo que aquí se revela es que no existe tal autonomía para la concreción de las mismas.



Comisión de Acusación investiga preliminarmente a la fiscal general

El mismo Pablo Bustos denunció a la fiscal ante la Comisión de Acusación e Investigación por su actuación en este caso y ya fue llamado a ratificar. Bustos pidió que se escuche en esa célula legislativa a Sandra Ortiz y a otros implicados en el proceso.

Bustos ha aportado evidencias de que “los hechos para imputar a la exconsejera Sandra Ortiz, eran los mismos para imputar al exdirector del Dapre Carlos Ramón González y, además, solicitar la imposición de medida de aseguramiento”.

El defensor insiste en que “la Fiscalía ha negado el preacuerdo y principio de oportunidad a Sandra Ortiz y, por el contrario, los fiscales denunciados se negaron a imputar y solicitar medida de aseguramiento a Carlos Ramón González ni a César Manrique”.

Además denunció una “presunta connivencia entre la fiscal general de la Nación y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia para permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.

También se revisan los documentos aquí mencionados de junio de este año, que darían cuenta de que, contrario a lo que Luz Adriana Camargo ha afirmado ante la opinión pública, sí estaría tomando decisiones y tiene ascendencia sobre los fiscales que formalmente llevan el caso.



