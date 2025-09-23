En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía mantiene abierta la puerta a Sandra Ortiz para alcanzar preacuerdo por escándalo de UNGRD
Primicia

Fiscalía mantiene abierta la puerta a Sandra Ortiz para alcanzar preacuerdo por escándalo de UNGRD

La novedad es que la Fiscalía y Sandra Ortiz, habían reanudado en semanas recientes los acercamientos para buscar salidas hacia una posible sentencia anticipada negociada a cambio de colaboración con la justicia.

Sandra Ortíz es señalada dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD.
La Fiscalía no cerró las puertas para una negociación, pero ya no se dará en el marco del principio de oportunidad.
Foto: Sandra Ortiz - Fiscalía
Por: Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

El tiempo se agota para que la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, decida si acepta o no el último ofrecimiento de la Fiscalía para negociar un preacuerdo por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo.

Blu Radio pudo establecer que el ofrecimiento de los beneficios penales por parte de la Fiscalía en el marco de un preacuerdo, no fue aceptado por la exconsejera Ortiz y su defensa, ya que lo que estaban buscando era un principio de oportunidad que implica inmunidad total, pero no ofreció información adicional a la que ya había estudiado en la anterior negociación.

La novedad es que la Fiscalía y Sandra Ortiz, habían reanudado en semanas recientes los acercamientos para buscar salidas hacia una posible sentencia anticipada negociada a cambio de colaboración con la justicia.

Lo último que se conoce es que la exfuncionaria está en proceso de cambio de abogado, a quien le corresponderá decidir con prontitud si acepta o no la más reciente propuesta de la Fiscalía, antes de la finalización de la audiencia preparatoria de juicio.

Escuche el informe completo aquí:

