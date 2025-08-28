UNGRD: chats de Martha Peralta y Olmedo López en aprobación de pensional, ¿tráfico de influencias?

El epicentro del caso UNGRD fue en La Guajira. En municipios de alcaldes aliados del Gobierno y de una de las figuras políticas más poderosas del momento en ese departamento. Hasta ahora, ¿qué sabe la justicia sobre el rol de la senadora?

La Corte Suprema, puntualmente el despacho de la magistrada Cristina Lombana, investiga a Martha Peralta por el presunto interés indebido en un contrato de maquinaria amarilla para realizar unos jagüeyes en La Guajira.

Pero lo que vamos a publicar hoy no lo está investigando la Corte Suprema, reposa en el expediente de Olmedo López en la fiscalía y fue desechado por el ente acusador. Es decir, esto la fiscalía no lo consideró importante y no lo incluyó en el principio de oportunidad de Olmedo López.



¿Tráfico de influencias para aprobar la pensional?

Martha Peralta siempre negó que se haya reunido con Olmedo López y que haya interferido por terceros con la UNGRD para favorecer con contratos y cargos. En esta investigación vamos a mostrar que, todo lo contrario, la senadora Peralta sí habría hecho eso con el exdirector de Gestión del Riesgo.

Esto señaló en un comunicado del 19 de marzo del 2025: ”Aclaro que nunca he sostenido reuniones, negociaciones o acuerdos con el señor Olmedo López, Sneyder Pinilla o cualquier contratista de UNGRD con el propósito de direccionar contratos, favorecer intereses de terceros o participar en cualquier acto contrario a la ley, la ética o la transparencia en el ejercicio de mi labor”.

Es clave precisar que contexto de los chats entre Peralta y López presentados en esta investigación tienen lugar un mes antes de que la elijan presidente de la Comisión Séptima del Senado y, uno de ellos, se da exactamente en el día que se aprueba la reforma pensional en esta célula legislativa, en primer debate; esto es junio del 2023 y Olmedo López era el director de la UNGRD.

El exdirector le envía su cédula y ella le regresa el número de una oficina, que Blu Radio revisó, y efectivamente es la oficina de la senadora en el edificio del Congreso.

Mañanas Blu 10AM revisó la votación de esa sesión y quedó así:

Votación reforma:

Berenice Bedoya: Sí

Ana Paola Gudelia Sí

Piedad Córdoba: Sí

Fabian Díaz: Sí

Honorio Enriquez: No

Norma Hurtado: Sí

Martha Peralta: Sí

José Alfredo Marín - No fue

Miguel Ángel Pinto - No fue

Omar Restrepo: Sí

Lorena Ríos- No fue

Polivio Leandro Rosales: Sí

Este contrato dice “Meta, Puerto Concordia (...) etapa 1 obras de protección para el control de erupción en el margen izquierdo del río Ariari”.

Olmedo le dijo a la Fiscalía: “era para buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. La misma senadora Berenice Bedoya me envió el 13 de junio a las 9:25 a.m. ese proyecto de contrato y otro proyecto para Casanare”. Berenice Bedoya es del partido ASI y miembro de la comisión Séptima del Senado.

Olmedo también dijo: “Yo estaba en la comisión, estaba en medio de la discusión de la reforma pensional y la orden era ‘llegue a la comisión, póngase a disposición de la senadora Martha Peralta’. Y allí lo que se da en la reunión es la entrega de estos dos documentos para que revise la tramitología en la UNGRD”.

Finalmente, añadió: “Pues para mí era claro que entonces, se trataba de tener satisfechos a los congresistas para que votaran en la comisión”.

El 16 de junio del 2023, el exdirector de la UNGRD, le envió a Peralta una lista de profesionales que necesitaban, se asumiría que en esa entidad, entre los que menciona abogados, ingenieros civiles, sociólogos, psicólogos y etc.

El 22 de junio la congresista Peralta le responde a Olmedo y le dice: ”Hola doc, ya tenemos esto, te lo paso por acá. Ya consensuamos con los compañeros”. Y le envía una tabla con nombres de posibles personas para contratar.

Este medio consultó en el sistema de contratación pública y pudo corroborar que alrededor de un mes después y un poco más, de 23 personas, 12 fueron vinculados laboralmente a la UNGRD y Fiduprevisura principalmente.

Frente a esta investigación, la senadora MartHa Peralta respondió lo siguiente a Blu Radio: “Por temas del proceso preliminar en curso no puedo adelantarme a responder en un escenario distinto al de corte, debo guardar respeto al proceso y a la corte por recomendaciones de mi abogado. No tengo nada que ver en este entramado de corrupción y lo vamos a demostrar ante la justicia”.