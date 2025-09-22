Interpol expidió circular roja para Carlos Ramón González por caso UNGRD

La oficina de Interpol en Colombia notificó que fue emitida una circular roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, con el fin de lograr su captura en cualquiera de los países que mantienen convenios con este organismo internacional.

La medida fue aprobada y publicada desde la sede central de Interpol en Lyon, Francia, tras la solicitud formal presentada por la Fiscalía General de la Nación el pasado 4 de julio. Con ello, González pasa a ser oficialmente buscado a nivel internacional.

Carlos Ramón González Foto: Presidencia

El exfuncionario, considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, enfrenta graves acusaciones por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Según la investigación, habría desempeñado un papel clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de esa entidad, lo señalan de haber ordenado la millonaria contratación de carrotanques en La Guajira. Si bien dichos contratos fueron presentados como medidas humanitarias para atender la crisis de agua en la región, la Fiscalía sostiene que en realidad habrían sido utilizados como mecanismo de soborno a congresistas, con el objetivo de asegurar el avance de las reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.



Actualmente, Carlos Ramón González permanece prófugo de la justicia colombiana y permanece asilado en Nicaragua. Con la circular roja en vigor, las autoridades esperan su detención en el extranjero para avanzar en su proceso judicial en Colombia.