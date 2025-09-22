Caso UNGRD: Olmedo López testificará este martes contra senadora Berenice Bedoya ante Corte Suprema

Mañanas Blu 10:30 a.m. conoció que este martes, 23 de septiembre, Olmedo López declarará contra la senadora Berenice Bedoya en la Corte Suprema, en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.

Cabe recordar que, hace unos días, el abogado de Olmedo López, el penalista José Moreno, dijo que López haría lo propio. Este lunes, este medio reveló apartes de una diligencia que el exdirector tuvo en el 2024 en los que salpicó a Bedoya del presunto intercambio de contratos por el favorecimiento de la reforma pensional en primer debate en el Senado. -



Otra diligencia en la Corte

El miércoles, Olmedo López está citado en el despacho de la magistrada Cristina Lombana a testificar en los casos que se adelantan contra los congresistas Martha Peralta, Carlos Trujillo y Julio Elías Chagüi; así como contra el exdirector del Dapre Carlos Ramón González.

Con relación a la senadora Peralta, Blu Radio además reveló apartes de un indagatorio en la Fiscalía, realizado por la delegada en este caso, la fiscal María Cristina Patiño, sobre un encuentro del exdirector con las senadoras Peralta y Bedoya, en el marco del trámite de la reforma pensional. El exfuncionario además asegura que se buscaba, presuntamente, la contratación de personal en la UNGRD. En ese sentido, López señala a la congresista Peralta de ser “la coordinadora del proceso”.

“Olmedo: Martha Peralta era la coordinadora del proceso, la petición, me pide la importancia de atender a los congresistas, había muchas quejas, señora fiscal, en el respecto a que la coalición tenía poca participación en el Gobierno. Yo lo que hago es que el 16 de junio, a las 7:50 de la mañana, de acuerdo a a la petición que ella me hiciera, pues yo me había comprometido que, entonces le enviaba los perfiles de las personas que se necesitaban en la entidad”.



Y agrega que “este fue el día 16 de junio y el día 22 de junio de 2023, me escribe ella: hola doc ya ya tenemos esto, te lo paso por acá, ya consensuamos con los compañeros, a las 12:56 de la tarde. Y en junio 23, a las 9:40 de la mañana, me envía una relación que también adjunto señora fiscal de veintitrés nombres”.

Cabe recordar que Mañanas Blu 10AM consultó en el sistema de contratación pública y pudo corroborar que, alrededor de un mes después y un poco más, de 23 personas, 12 fueron vinculados laboralmente a la UNGRD y Fiduprevisura principalmente.



¿Qué dicen las personas salpicadas?

Blu Radio contactó a las congresistas. Por su lado, la senadora Berenice Bedoya dice que está tranquila porque no ha sostenido conversaciones del tipo que se menciona con Olmedo López y que no habló nade de contratos, que sí preguntó fue por a viabilización de un proyecto que es normal.

Martha Peralta no contestó nada al cierre de este informe, pero ella ha negado todo varias veces y ha dicho que se defenderá ante la justicia.