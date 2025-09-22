Señora fiscal, hoy vengo a narrarle los hechos de corrupción de Martha Peralta: Olmedo López

Mañanas Blu 10:30 AM tuvo acceso a una declaración de Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres (UNGRD), ante la fiscal delegada María Cristina Patiño, el día 15 de julio del 2024. En ella narra, lo que habrían sido los movimientos del ejecutivo para sacar adelante iniciativas en el legislativo.

En esta diligencia, López señala a la senadora de Mais Martha Peralta, a quien ya la Corte Suprema investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Gestión del Riesgo.

“Ese es uno de los puntos que vengo a narrarle el día de hoy, señora fiscal, e igualmente, la participación en hechos de corrupción en el departamento de La Guajira de la senadora Martha Peralta”, es una de las frases que el exfuncionario usa para referirse a lo sucedido con la legisladora.



¿Tráfico de influencias en el trámite de la pensional?

La declaración de Olmedo López sería un elemento de contraste con unos chats presentados por este medio en agosto. Lo crucial acá es que, presuntamente, el Gobierno mandó a Olmedo López a la Comisión Séptima para apoyar la reforma pensional. Pero no se habla de apoyo político ni moral, habría sido con cargos y contratos para conseguir votos.

Martha Peralta ha negado su participación en este escándalo de corrupción, así mismo, que haya interferido por terceros con la UNGRD para favorecer con contratos y cargos.



Esto señaló en un comunicado del 19 de marzo del 2025: ”Aclaro que nunca he sostenido reuniones, negociaciones o acuerdos con el señor Olmedo López, Sneyder Pinilla o cualquier contratista de UNGRD con el propósito de direccionar contratos, favorecer intereses de terceros o participar en cualquier acto contrario a la ley, la ética o la transparencia en el ejercicio de mi labor”.

Ante la Fiscalía, López dice que va a la Comisión VII por orden del exministro de la cartera política Luis Fernando Velasco.

“En el mes de junio del año 2023, previa instrucción u orden recibida de Luis Fernando Velasco, que me pide que, acompañé en la Comisión Séptima, el día 13 de junio, las discusiones que se estaban dando allí sobre la reforma de pensiones. - Fiscal MCP: Ok ¿en la Comisión Séptima de qué? - Olmedo: Comisión séptima de Senado".

Publicidad

Además, el exdirector especifica que establece contacto con la senadora Martha Peralta, pues asegura que era una de las personas que él más conocía de esa célula legislativa.

“Olmedo: Señora fiscal, aparece que a las 7 y 36 de la mañana, de mi celular… -Fiscal MCP: ¿De qué día? - Olmedo: De junio 13 de 2023, al celular de la senadora del Mais, Martha Peralta, +57 xxxx xxx xxx, le envío mi número de cédula, para qué, para yo poder ingresar a la Comisión Séptima como dice, me dice la oficina 338B, doctor llegue directamente a la Comisión Séptima, por favor, en el edificio nuevo”.

Olmedo insiste en que, efectivamente, estuvo en la comisión un día antes de que se aprobara la reforma pensional en primer debate, el 13 de junio del 2023.

Publicidad

“Fiscal MCP: Entonces usted ubica a la senadora y llega allá a esa reunión. ¿Y qué pasó? ¿Se sienta al lado de ella? ¿Ella habla? -Olmedo: Sí, nosotros nos conocíamos de años atrás, sí… Me separa un espacio, nos sentamos contiguo uno al otro. Y lo que, yo veo es que le pasan, le pasa el celular, la senadora Berenice Bedoya”. Mañanas Blu 10:30 AM revisó la sesión de ese día en dicha célula legislativa y, al menos, las imágenes coinciden con este relato.

Circular roja contra Carlos Ramón González Foto: suministrada

Y esta parte de la declaración, López salpica a la senadora de la ASI, Berenice Bedoya, frente a quien, recientemente, se comprometió a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.

“Fiscal MCP: ¿Le pasa el celular a Martha Peralta? - Olmedo: (…) Sí, porque yo quedo, yo quedo ahí en un espacio entre las dos y ahí me muestran la necesidad de ayúdeme con esto, este contrato, o sea, sáquenos este contrato”.

Este medio revisó la sesión del 13 de junio en la Comisión VII de la Cámara y, efectivamente, el exdirector llega y se sienta junto a las dos legisladoras, Peralta y Bedoya. FOTO OLMEDO BERENICE MARTHA

El testimonio del exfuncionario, hoy también investigado, coincide con los chats presentados por Mañanas Blu 10:30 AM en los que recibe un contrato por parte de Peralta, en los que asegura que es de otro legislador.

“Fiscal MCP ¿Usted tiene ese Whatsapp?- Olmedo:Sí, señora fiscal, me lo remite la senadora Martha Peralta en junio 15 del 2023… Y me dice, en junio, me me remite la necesidad y dice, este es de otro compañero senador”. “Fiscal MCP ¿A qué hace referencia relación esa esa indicación, señor López? -Olmedo: A buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la misma senadora el día, Berenice Bedoya el 13 de junio, de e su celular +57 xxx xxx xxxx, a las 9 y 25 de la mañana, me envía ese proyecto de contrato y otro contrato, otro proyecto de la Unidad, radicado en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, este está 1,2,3,4,5,6 columnas, Casanare”.



”El papel de Peralta”

Frente al interrogatorio que hace la fiscal delegada en este caso, María Cristina Patiño, sobre los motivos de la reunión con Peralta y Bedoya, Olmedo López además asegura que se buscaba, presuntamente, la contratación de personal en la UNGRD. En ese sentido, López señala a la congresista Peralta de ser “la coordinadora del proceso”.

“Olmedo: Martha Peralta era la coordinadora del proceso, la petición, me pide la importancia de atender a los congresistas, había muchas quejas, señora fiscal, en el respecto a que la coalición tenía poca participación en el gobierno. Yo lo que hago es que el 16 de junio, a las 7:50 de la mañana, de acuerdo a a la petición que ella me hiciera, pues yo me había comprometido que, entonces le enviaba los perfiles de las personas que se necesitaban en la entidad”.

Publicidad

Y agrega que “este fue el día 16 de junio y el día 22 de junio de 2023, me escribe ella: hola doc ya ya tenemos esto, te lo paso por acá, ya consensuamos con los compañeros, a las 12:56 de la tarde. Y en junio 23, a las 9:40 de la mañana, me envía una relación que también adjunto señora fiscal de veintitrés nombres”.

Cabe recordar que Mañanas Blu 10:30 AM consultó en el sistema de contratación pública y pudo corroborar que, alrededor de un mes después y un poco más, de 23 personas, 12 fueron vinculados laboralmente a la UNGRD y Fiduprevisura principalmente.

Foto: suministrada

¿Qué responden?

Blu Radio contactó a los salpicados en esta declaración por Olmedo López. El exministro del Interior Luis Fernando Velasco dijo que todo es falso y que a Olmedo López nadie le daba ordenes, que no escuchaba a nadie. Y señala que es fácil probarlo.

Publicidad

La senadora Berenice Bedoya dice que está tranquila porque no ha sostenido conversaciones del tipo que se menciona con Olmedo López y que no habló nade de contratos, que sí preguntó fue por a viabilización de un proyecto que es normal.

Martha Peralta no contestó nada al cierre de este informe, pero ella ha negado todo varias veces y ha dicho que se defenderá ante la justicia.