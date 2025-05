Martha Peralta explica por qué no votó la consulta popular: “Me sentí mal”

La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, rompió el silencio en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, para explicar por qué no participó en la votación de la consulta popular que se hundió el pasado 14 de mayo en el Senado.

En la entrevista, Peralta relató que la jornada legislativa de ese día estuvo marcada por irregularidades que, según ella, afectaron el desarrollo adecuado del debate.

“La sesión empezó por cambiar el orden del día de manera arbitraria. La ley quinta ordena que una vez iniciado el debate sobre algún asunto, debe cerrarse antes de pasar a otro punto”, afirmó.

¿Por qué no pudo llegar a la votación de la consulta Martha Peralta?

Según su versión, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, modificó de forma abrupta el orden de la agenda y aprovechó una ausencia momentánea para abrir y cerrar la votación “en menos de tres minutos”. Peralta señaló que estaba fuera del recinto en ese instante y no alcanzó a llegar al punto de votación.

“He estado revisando todas las sesiones que ha presidido el presidente Cepeda y en todas él abre y cierra la discusión. Pero en este caso nunca cerró el debate de la consulta popular e inmediatamente abrió la votación y la cerró rápidamente”, explicó.

La senadora insistió en que “no hubo garantías” por parte de la mesa directiva del Senado para asegurar la participación de todos los congresistas.

Ante las preguntas sobre dónde se encontraba exactamente entre las 12:38 p. m., hora en la que se resolvió su impedimento sobre otro punto del orden del día, y las 4:00 p. m., hora en que se abrió la votación de la consulta, Peralta reconoció que se encontraba fuera del recinto.

“Estaba en el edificio nuevo del Congreso. Intenté correr, pero no pude alcanzar a llegar. Lastimosamente, en ese intermedio pasó todo”, dijo.

También explicó que tuvo que ausentarse por motivos de salud y porque se sentía molesta por lo que estaba ocurriendo en la plenaria. “Me sentí mal. De hecho, me quedé bastante tiempo en la antesala del recinto antes de moverme al otro edificio. Esta ha sido mi causa, la he defendido con firmeza. Y duele no haber estado en el momento de la votación”, expresó.

Peralta recalcó que su intención era votar a favor de la consulta y que incluso lo había anunciado previamente. “Mi voto iba en positivo. Siempre he defendido estas reformas”, insistió.

