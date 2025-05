Estos son los senadores que no votaron o se salieron del debate de la consulta popular

Un acalorado debate se dio este 14 de mayo en el Senado de la República, que derivó en el hundimiento de la consulta popular que lideraba el Gobierno Petro para avanzar en torno a la reforma laboral. Con 49 votos en contra y 47 a favor se determinó el futuro de este proyecto.

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue una "votación fraudulenta" y no se dieron las garantías. No obstante, se conoció la manera en que se desarrolló la votación y qué senadores se salieron del debate, o simplemente votaron en contra de la consulta popular del Gobierno nacional.

Así fue la votación por la consulta popular

El hundimiento se dio a la suma de 49 votos que votaron en contra de esto, de los cuales 12 votos electrónicos por el no del Partido Centro Democrático y uno manual también por el no; Cambio Radical tuvo un voto manuel por el no y 7 electronicos por el no, además de tres senadores ausentes que fueron: Ana María Castañeda, Didier Lobo y Temistocles Ortega.

Por otro lado, por el Partido Liberal votaron en contra los senadores Lidio García, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Alejandro Carlos Chacón, Mauricio Gómez y Karina Espinosa. Por el sí votaron Jhon Jairo Echavarría, Fabio Amín, Roldán, Alejandro Vega, Jaime Durán, Laura Fortich y Claudia Pérez.

En cuanto al Partido de la U, votaron por el no: Alfredo de Luque, Lemus, Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés; por el sí: José David Name, Johny Besaile, Julio Elías Vidal, el senador Gnecco, Antonio Correa y Julio Elias Chagui.

En el Partido Verde votaron por el no: Jota Pe Hernández; por el sí: Inti Asprilla, Fabián Díaz, Andrea Padilla, Ariel Ávila y el senador Espitia. Y no votó, o se salió: Angélica Lozano.

De la Alianza Social Independiente votaron por el no: Berenice Bedoya; mientras que por el sí: Gustavo Moreno, Guido Echeverry y Jairo Castellanos.

Y en el Pacto Histórico votaron por el sí manualmente Iván Cepeda y Sonia Bernal. De resto todo el partido votó por el sí de manera electrónica. Mientras que en Comunes, cinco votos positivos de manera electrónica.

Paulino Riascos, del ADA, votó por el sí. Mientras que Richard Humberto Fuelantala no votó y se salió de la sesión. Por último, los 3 del MIRA votaron por el no pese a ser cercanos al Gobierno.

Estos son los senadores que no votaron o se salieron del debate

Cambio Radical



Ana María Castañeda

Didier Lobo

Temistocles Ortega

Verdes



Angélica Lozano

Aico



Fuelantala

Conservadores



Trujillo

Diels

Barreto

Pacto