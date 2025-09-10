Olmedo López denuncia amenazas en medio de su colaboración con la justicia por escándalo de la UNGRD

Olmedo López, por medio de una misiva enviada a la sala de instrucción, aseguró que ha sido víctima de un intento de soborno por $10.000 millones con el fin de que cambiara sus declaraciones, situación que ya habría dejado personas capturadas y procesadas por la Fiscalía.

Además, denunció amenazas directas y veladas, incluyendo el intento de ingreso de hombres armados a la residencia de su abogado y el robo de una caja de seguridad con documentos relevantes.

El exdirector de la UNGRD, quien es uno de los protagonistas del peor escándalo de corrupción de este Gobierno, también señaló la estigmatización pública por parte del presidente de la República, quien lo mencionó en una alocución nacional como “traidor de la izquierda”. López recordó que ese calificativo, por su pasado en el M-19, equivale a poner en riesgo su vida, pues históricamente esa organización castigaba con la muerte a quienes consideraban traidores.

Olmedo López al inicio del proceso por el escándalo en la UNGRD Foto: captura de pantalla Noticias Caracol.

“Esta exposición pública y mediática irresponsable ha puesto en altísimo riesgo mi integridad física y la de mi familia, afectando además la independencia de la justicia”, se lee en la carta.

Frente a su situación judicial, López explicó que ya firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, avalado por un juez de la República, pero que aún está pendiente de decisión en el Tribunal de Bogotá el recurso contra la improbación del preacuerdo suscrito.

Sin embargo, él señala que su disposición de seguir aportando verdad y pruebas en torno a lo que calificó como “uno de los casos de corrupción más graves que ha afectado la estructura institucional del país”, en referencia a las irregularidades dentro de la UNGRD, que habrían incluido contratos direccionados y desvío de recursos públicos.