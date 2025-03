“Fui tres veces a UNGRD, pero no a reunirme con contratistas y con Olmedo López”: Martha Peralta

En medio de la creciente controversia por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) , la senadora Martha Peralta negó categóricamente haber gestionado contratos a favor de terceros. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, la congresista del Pacto Histórico aseguró que, si bien visitó la entidad en tres ocasiones, nunca sostuvo reuniones con contratistas ni participó en negociaciones relacionadas con un contrato de volquetas en La Guajira.

"Fui tres veces a la UNGRD, pero jamás ninguna de esas visitas tuvieron que ver con contratistas o reuniones con Olmedo López y Sneiyder Pinilla ", afirmó Peralta, en respuesta a las declaraciones de estos exfuncionarios y a la investigación de la Fiscalía.

Las visitas a la UNGRD y los contratistas Riscala

Uno de los puntos más polémicos de la investigación es la presencia de los contratistas Isaac Francisco Riscala y Jorge Riscala en la entidad el mismo día que Peralta. Según el expediente, los contratistas fueron registrados como acompañantes de la senadora en su ingreso el 19 de septiembre de 2023. Sin embargo, la congresista desmintió haberlos llevado a la reunión con Olmedo López.

"Eso nunca pasó. De hecho, las cámaras de la Unidad deben tener la información. Cuando yo llego, ellos ya estaban ahí y jamás entramos juntos a una reunión con Olmedo", explicó. Además, aseguró que el error pudo haber ocurrido al momento de registrar su ingreso: "Creo que hubo un error de la chica que tramitaba los ingresos. Yo me anuncié como senadora, pero ellos ya estaban en el lugar esperando su propia reunión".

Proyectos en La Guajira y otras regiones

Según Peralta, sus visitas a la UNGRD tenían como propósito conocer el avance de proyectos en su región, sin interés en contratos específicos. "Nunca fui a preguntar por un contrato en particular. Me interesaba saber qué se estaba haciendo en La Guajira y expresar preocupaciones sobre la ejecución de proyectos", afirmó.

La senadora mencionó que en una de sus reuniones con Olmedo López también abordó temas de otras regiones, como la situación de emergencia en Mistrató, Risaralda, tras la caída de un puente, y el proceso de reconstrucción de Mocoa, Putumayo.

"Es parte de mi labor como congresista gestionar soluciones para las comunidades", sostuvo. "No pueden ahora encasillar que uno no puede ir a las instituciones a gestionar porque sea un delito".

Negación de vínculos con los Riscala y aclaraciones sobre los contratos

Peralta negó cualquier tipo de relación con los contratistas Riscala y rechazó que hayan financiado su campaña o solicitado su ayuda para obtener contratos. "Los había visto en reuniones políticas, pero no tengo amistad con ellos ni los he presentado para contratos", enfatizó.

Sobre el contrato de $2.170 millones para maquinaria en La Guajira , la senadora dijo no haber estado al tanto de su adjudicación: "Había muchos contratos en marcha, pero yo no conocía los detalles de este en particular", aseguró.

Expectativa por respuestas de la Fiscalía

Ante la gravedad de las acusaciones, la senadora solicitó acceso a la audiencia completa en la que se le menciona, pues considera que no hay pruebas que la vinculen a irregularidades. "Nunca ha habido una reunión tripartita entre contratistas, Olmedo, Sneijder y yo para direccionar contratos", insistió.