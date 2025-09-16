En vivo
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Exasesor jurídico de Olmedo López testificará contra exgobernador Camilo Romero

Exasesor jurídico de Olmedo López testificará contra exgobernador Camilo Romero

Melo se comprometió a declarar como testigo en el juicio que enfrenta Romero por presuntas irregularidades en contratos de licor.

Camilo Romero, precandidato presidencial
Camilo Romero, precandidato presidencial.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Sebastián Nohra
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:41 a. m.

Mañanas Blu 10:30 a.m. conoció la matriz de colaboración con la Fiscalía de Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de Olmedo López en la UNGRD, señalado de haberse quedado con 1.000 millones de pesos en la trama de corrupción de los carrotanques.

Rodríguez Melo fue quien facilitó la llegada de la contratación de la entidad a Luis Eduardo López Rosero, beneficiario del contrato de los 40 carrotanques. En marzo de este año, la Fiscalía le concedió un principio de oportunidad que deberá ser avalado hoy por un juez. En ese documento, el primer nombre mencionado es el de Camilo Romero, exgobernador de Nariño.

Principio de oportunidad
Formato acta de compromiso
Foto: suministrada
Principio de oportunidad
Formato acta de compromiso
Foto: suministrada

Melo se comprometió a declarar como testigo en el juicio que enfrenta Romero por presuntas irregularidades en contratos de licor, proceso que avanza en su fase decisiva ante la Corte Suprema. Cabe recordar que el propio Rodríguez Melo aceptó hace unos meses que llegó a la UNGRD recomendado por el exgobernador Romero.

