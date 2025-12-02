Es un refrito: director UNGRD por hallazgos fiscales de más $125.000 millones por obras en Mocoa

Luego de que la Contraloría alertara sobre graves hallazgos fiscales por más de 125.000 millones de pesos y retrasos de más de cinco años en las obras de reconstrucción de Mocoa, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carillo, calificó de “refrito” el informe.

De acuerdo a Carillo, desde que asumió la dirección de la UNGRD han recibido más de 2.000 requerimientos de la Contraloría, al tiempo que aseguró que la mayoría de los hallazgos presentados por el ente de control en el reciente informe corresponden a la administración pasada.

“Muchos de los requerimientos de la Contraloría nos los dan con un día hábil de plazo, con un día de plazo y, a pesar de eso, y con una inversión de más de 4.000 millones de pesos que hemos tenido que pagar para poder contestar estos requerimientos, estamos al día en los requerimientos, y pues bueno, estos hallazgos son de toda importancia pero mayoritariamente son de la administración pasada y nosotros estamos listos para responder a lo que sea”, dijo.

Desde Cartagena, donde presidió la rendición de cuentas de la UNGRD, Carillo también aseguró que le sorprende que este informe se haya dado a conocer justo el día de hoy.



“Es un refrito. Ese informe tiene más de seis meses”, agregó.

En su informe, la Contraloría General advirtió que, incluso, se prevé que algunas no podrán ser terminadas.

"El proyecto presenta problemas en su ejecución. No existe identificación claridad de los soportes contables, jurídicos y técnicos de todas las actividades realizadas en la cuenca media baja. Tampoco se registraron anotaciones o alertas por parte de la interventoría respecto de las actividades y recursos ejecutados, saldos de recursos en poder de la UNGRD y pagos por actividades no programadas ni contratadas", detalló el ente de control.