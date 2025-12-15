Nuevo ataque sicarial en Bucaramanga; siete muertos durante el fin de semana en Santander

Un nuevo hecho de violencia sacudió la capital santandereana, específicamente en el sector de La Puerta del Sol, donde un ataque perpetrado por sicarios dejó como saldo un joven muerto y una mujer gravemente herida.

Según información preliminar, las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes sin mediar palabra abrieron fuego contra ellas. El conductor del vehículo perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos.

La mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida y fue auxiliada por organismos de emergencia, que la trasladaron de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta y se avanza en la recolección de material probatorio que permita esclarecer los móviles del ataque.



La situación de orden público preocupa en Santander, pues durante el fin de semana fueron siete las víctimas mortales. Al ataque sicarial ocurrido en Bucaramanga se suman otros perpetrados en San Gil, Floridablanca y Barrancabermeja.

El primer caso se presentó en el barrio Provivienda de San Gil, donde hacia las 10:00 de la noche del sábado 13 de diciembre dos hombres en motocicleta, vestidos de negro, llegaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra contra un grupo de jóvenes que se encontraba departiendo en vía pública.

En el ataque murió Antonio Porras, de 20 años, quien recibió impactos de bala en el rostro y en otras partes del cuerpo. Aunque la comunidad intentó auxiliarlo, falleció en el sitio. En el mismo hecho, otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece estable.

Horas más tarde, la violencia golpeó a Floridablanca. En un sector boscoso y sin iluminación, que comunica Lusitania (Caracolí) con el asentamiento humano El Páramo, se registró un ataque armado que dejó dos hombres muertos y una mujer gravemente herida.

En Barrancabermeja, la violencia dejó tres personas asesinadas en hechos separados. El más reciente ocurrió en el sector de Tres Esquinas, cerca de la pista de bicicrós Los Morros, en la comuna 7, donde dos hombres fueron asesinados y una mujer resultó herida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Francisco Gutiérrez Pérez y Robinson Osvaldo Ayala Herrera, conocido como ‘Junior’, quien falleció horas después en la Clínica Magdalena. En el mismo atentado resultó herida Dulayne Paola Ayala Herrera, hermana de Robinson.

Según las autoridades, dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra el grupo. Robinson Ayala, comerciante del sector, había regresado recientemente a la ciudad tras presuntas amenazas por extorsión.

Este hecho se suma al homicidio de Jorge Ortega, conocido como ‘Suso’, ocurrido al mediodía del sábado en el barrio Kennedy, elevando la preocupación por la creciente violencia en el Magdalena Medio.

Las autoridades no descartan que varios de estos homicidios estén relacionados con ajustes de cuentas y disputas por el control del microtráfico, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables.