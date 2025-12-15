En vivo
Nuevo ataque sicarial en Bucaramanga; siete muertos durante el fin de semana en Santander

Nuevo ataque sicarial en Bucaramanga; siete muertos durante el fin de semana en Santander

El último atentado se registró en inmediaciones de la Puerta del Sol. En el hecho una mujer resultó herida.

