La joven que murió en Floridablanca dejó un mensaje "premonitorio" horas antes del accidente

La trágica muerte de Karen Sofía Quiroz Ramírez, reconocida en redes sociales como “Bikegirl”, quien perdió la vida en un grave accidente de tránsito la noche del miércoles 26 de noviembre, causó conmoción en Santander.

La joven, de 25 años, era una apasionada del motociclismo y compartía contenido sobre mantenimiento y conducción segura para sus más de 24.000 seguidores en Instagram y cerca de 19.000 en TikTok. Su vida se apagó en la vía que conecta a Girón con Floridablanca, a la altura de la estación Contrasur, cuando un tractocamión la arrolló tras una maniobra que terminó en tragedia.



Esto se sabe del accidente

Según las primeras versiones, Quiroz se desplazaba en una motocicleta Gixxer, de placas DNJ-94H, cuando intentó pasar entre un vehículo Spark, matrícula REM-451, y un tractocamión identificado con la placa SSW-694. En medio de la maniobra habría perdido el control, cayó al pavimento y fue embestida por el camión. El impacto fue fatal.

El director de Tránsito de Floridablanca, Jhair Castellano, confirmó que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para establecer si alguno de los conductores implicados tuvo responsabilidad en el siniestro. Peritos realizaron el croquis correspondiente y recopilan testimonios.

Horas antes del choque, la influencer publicó en sus historias un comentario que hoy genera profunda conmoción entre sus seguidores. Contó que sus gafas se habían roto y expresó temor por tener que conducir sin ellas: “Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas”, escribió.



Mensaje de Karen Sofía Quiroz Ramírez Foto: Instagram

Tras conocerse su fallecimiento, la publicación fue ampliamente difundida en redes sociales, donde muchos interpretaron el mensaje como una advertencia involuntaria de lo que estaba por ocurrir. En Instagram, amigos, colegas y seguidores lamentaron la pérdida de la joven.