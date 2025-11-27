Murieron dos motociclistas en trágicos accidentes en el anillo vial de Bucaramanga

El anillo vial volvió a convertirse en escenario de tragedias viales. En menos de 9 horas, dos motociclistas perdieron la vida en accidentes ocurridos en diferentes puntos de este corredor que comunica a Girón con Floridablanca, una vía donde la alta velocidad, las maniobras riesgosas y el flujo continuo de vehículos suelen incrementar el riesgo de siniestros.

El primer accidente ocurrió hacia la 1:30 de la tarde del miércoles, cerca del sector de aguas residuales en dirección hacia Girón. Allí, Juvenal Gómez Gamboa, de 35 años, se estrelló contra un bus de servicio público perteneciente a la empresa Transpiedecuesta. De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo había dejado un pasajero y se reincorporaba a la vía cuando el motociclista, que al parecer se desplazaba a gran velocidad, colisionó de frente.

El impacto dejó a Gómez Gamboa tendido en el asfalto y su motocicleta atravesada sobre la calzada. En ese momento, tres motociclistas que venían por el carril izquierdo no lograron frenar a tiempo y chocaron contra el vehículo afectado, generando un accidente múltiple que agravó aún más la situación: Gómez fue golpeado de nuevo por una de las motos y murió de manera inmediata.

Tres personas más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales. Gómez Gamboa trabajaba en una empresa de transporte terrestre.



Horas después, hacia las 9:40 de la noche, la tragedia volvió a repetirse, esta vez, en jurisdicción de Floridablanca. La víctima fue Karen Sofía Quiroz Ramírez, de 25 años, una aficionada a las motocicletas que conducía hacia Girón.

Según el reporte preliminar de la Dirección de Tránsito, la joven habría intentado pasar entre un automóvil y un tractocamión que circulaban por los carriles izquierdo y derecho, respectivamente. En medio de la maniobra, Quiroz habría golpeado el automóvil y perdió el control de la moto, cayendo justo delante de las llantas traseras de la tractomula, que la arrolló.

La muerte fue inmediata pese a los intentos de personas en la zona que corrieron a auxiliarla.

Publicidad

Cabe recordar que el Anillo Vial es considerado uno de los tramos más peligrosos del área metropolitana, especialmente para los motociclistas.

Las autoridades municipales y departamentales le han pedido al Instituto Nacional de Vías, Invías, desde hace varios meses, que se construyan retornos porque en más de 10 kilómetros sólo hay uno y eso lleva a que los motociclistas salten el separador ocasionando un sinnúmero de accidentes, muchos de ellos con desenlaces fatales.