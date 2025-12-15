Incautan una tonelada de marihuana en el Huila; iba para Bogotá

En el casco urbano del municipio de Íquira, en el occidente del Huila, la Policía detuvo a un vehículo tipo camioneta platón que, tras inspeccionarla, encontraron cerca de una tonelada de marihuana que había sido camuflada en rollos de plásticos proveniente de los grupos armados residuales del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo se encontraba en una estación de servicio abasteciéndose de combustible y, al notar la presencia de la Policía, intentó escapar del lugar, pero fue interceptado por los uniformados.

El comandante de Policía Huila, el coronel Carlos Eduardo Téllez, explicó que para evadir sospecha de las autoridades y para neutralizar el olor del alucinógeno los rollos donde iban camuflados los paquetes, les habían aplicado polvo asfáltico y vaselina.

“En las calles del municipio de Íquira nuestros hombres de la policía incautaron cerca de una tonelada de marihuana que era transportada en una camioneta tipo platón carpada. Este alijo, avaluado en más de 600 millones de pesos, tenía como destino final la ciudad de Bogotá, evitando así la comercialización de cerca de un millón doscientas mil dosis en el mercado ilegal”, señaló el coronel Carlos Téllez, comandante de Policía Huila.



Según reporte oficial de las autoridades, en lo corrido del año 2025, van 26 toneladas de marihuana y también base de coca incautadas en las carreteras del Huila, alucinógeno en su mayoría proveniente del Cauca.