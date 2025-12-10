En vivo
Blu Radio  / Nación  / Habla mamá de patrullera asesinada mientras llevaba a su hijo a jardín en el Huila: "Por la espalda"

Habla mamá de patrullera asesinada mientras llevaba a su hijo a jardín en el Huila: "Por la espalda"

La víctima, quien era patrullera oriunda de La Plata, fue atacada por hombres armados mientras se desplazaba en motocicleta para llevar a su hijo al jardín.

