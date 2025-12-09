Asesinaron a patrullera de la Policía en zona rural de La Plata, Huila; estaba de descanso

Las autoridades confirmaron que hombres armados y movilizados en motocicletas asesinaron a la patrullera de la Policía Nacional Karen Pajoy Candela, quien se encontraba en su día de descanso en la vivienda de su familia, ubicada en zona rural de La Plata, Huila.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables llegaron hasta el lugar y atacaron a la uniformada, que no estaba en servicio al momento del hecho. Las autoridades locales y cuerpos de seguridad adelantan operativos para ubicar a los agresores, mientras la Policía condenó el ataque y lo calificó como un atentado directo contra la institución.

El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato y aseguró que lo ocurrido constituye un crimen de guerra: "Crimen de guerra brutal cometido por el EMC, matan a patrullera en vacaciones delante de su hermana y su hijo de dos años", reveló a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro.



Huila vive una ola de violencia

Este asesinato ocurre en un contexto de creciente tensión en el departamento, donde se han registrado recientes hechos de violencia que mantienen en alerta a las comunidades rurales del Huila. Uno de ellos fue el asesinato, por una bala perdida, de una menor de 8 años el pasado lunes, en pleno día de velitas, y un ataque a la estación de Policía del municipio de Tesalia que, por fortuna, no dejó víctimas.

A comienzos del presente mes, cabe recordar, también fueron asesinados dos campesinos en el municipio de Algeciras. Sobre este caso, se conoció que una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, mientras que la otra persona alcanzó a ser llevada con signos vitales al hospital local. Las víctimas de este ataque con arma de fuego fueron identificadas como Jhonatan Polanía Marín y Óscar Fabián Suaza, residentes en la vereda El Arenal, a 50 minutos del casco urbano del municipio.



Hay que decir, además, que recientemente la coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, Edna Rocío Pinto, reveló que en el Huila sigue en aumento el desplazamiento forzado de familias rurales por cuenta del conflicto armado y de amenazas, al parecer, por parte de grupos armados ilegales. En lo corrido del año, de acuerdo con las cifras entregadas, al menos 1.200 familias se han visto obligadas a salir de sus territorios, siendo el municipio de La Plata el más afectado.