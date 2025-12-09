En vivo
Asesinaron a patrullera de la Policía en zona rural de La Plata, Huila; estaba de descanso

Asesinaron a patrullera de la Policía en zona rural de La Plata, Huila; estaba de descanso

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables llegaron hasta el lugar y atacaron a la uniformada, que no estaba en servicio al momento del hecho.

