Aumenta el desplazamiento forzado en Huila: van 1.200 familias víctimas este año

La coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, Edna Rocío Pinto, reveló que en el Huila sigue en aumento el desplazamiento forzado de familias rurales por cuenta del conflicto armado y de amenazas, al parecer, por parte de grupos armados ilegales.

Agregó la representante de víctimas que, en lo corrido del año 2025, al menos 1.200 familias se han visto obligadas a salir de sus territorios, siendo el municipio de La Plata el más afectado por los graves problemas de orden público y la presencia de las disidencias de las Farc.

“Lamentablemente, en el Huila sigue aumentando el desplazamiento forzado. Muchas familias han salido desplazadas de diferentes municipios. Aquí en Neiva hemos recibido registros de familias que vienen de Isnos, San Agustín, de veredas de Neiva y de La Plata, que es de donde más han llegado solicitando protección. Son 1.200 familias desplazadas durante este año 2025”, expresó Edna Rocío Pinto.

De acuerdo con las denuncias recibidas en la Mesa Departamental de Víctimas, el reclutamiento de menores y jóvenes por grupos al margen de la ley es otro de los flagelos que ha obligado a padres de familia a abandonar sus propiedades, todo por proteger la integridad de sus hijos.



Puntualizó Edna Rocío Pinto, líder de Derechos Humanos del Huila, que, según los registros de la Mesa de Víctimas, algunas familias desplazadas decidieron salir del país y otras han buscado protección en ciudades como Neiva y Bogotá.