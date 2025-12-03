En vivo
Aumenta el desplazamiento forzado en Huila: van 1.200 familias víctimas este año

Aumenta el desplazamiento forzado en Huila: van 1.200 familias víctimas este año

De acuerdo con los registros, el municipio de La Plata es el más afectado por los graves problemas de orden público y la presencia de las disidencias de las Farc.

