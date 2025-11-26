En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Crisis humanitaria en Briceño: homicidios, desplazamientos y minas antipersonal elevan la alarma

Crisis humanitaria en Briceño: homicidios, desplazamientos y minas antipersonal elevan la alarma

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia en el municipio de Briceño (Antioquia), donde la confrontación entre disidencias de las extintas Farc y el Clan del Golfo ha puesto en riesgo a la población civil.

