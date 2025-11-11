En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desplazamiento forzado en Andes, Antioquia, ha incrementado en cerca del 400 %

Desplazamiento forzado en Andes, Antioquia, ha incrementado en cerca del 400 %

Según diferentes autoridades el fenómeno ha aumentado drásticamente en comparación con el 2024, pasando de 36 casos a 195 declaraciones durante este año.

