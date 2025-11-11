Desplazamiento forzado en Andes, Antioquia, ha incrementado en cerca del 400 %

La crítica situación de violencia en el municipio de Andes es una preocupación constante para las autoridades departamentales que han reforzado la seguridad y que, además, han procurado realizar operativos que permitan reducir las cifras de homicidios que alcanza las 60 víctimas mortales durante este año.

No obstante, no son solo asesinatos lo que se reporta en Andes, ya que el desplazamiento forzado también se ha convertido en un tema que ha escalado y que según el Instituto Popular de Capacitación -IPC- y otras corporaciones ya ha aumentado drásticamente en comparación con el 2024, pasando de 36 casos a 195 declaraciones durante este año.

El alcalde de Andes, Germán Vélez, indicó recientemente que la situación de orden público es tan preocupante que, incluso, se han impuesto normas por parte de ilegales, mismas que si no son adoptadas podrían terminar en el desplazamiento de los infractores.

"Inclusive, hay unas zonas donde le prohibieron usar casco a la población rural, que tiene que ir con los vidrios abajo. La comunidad está muy aburrida. Hemos tenido, según informes de la personería, más de cuarenta familias se han desplazado por temor", afirmó el mandatario.



Lo que destacan desde el Suroeste antioqueño es que los incrementos desmedidos en delitos como el homicidio y el desplazamiento forzado generaron que la Policía Nacional decidiera reforzar con cerca de 30 hombres el pie de fuerza en Andes, es decir, habrán alrededor de 100 uniformados vigilando la seguridad en la localidad.

Por último, hay que destacar respecto a los asesinatos cometidos en Andes que hasta agosto del año anterior iban 20 hechos violentos contra los 60 casos con los que cerró el mes de octubre.