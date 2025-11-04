En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Aumenta a 60 récord de homicidios en Andes, Antioquia: dos hombres son las más recientes víctimas

Aumenta a 60 récord de homicidios en Andes, Antioquia: dos hombres son las más recientes víctimas

Ante la problemática de seguridad, la Alcaldía solicitó fortalecer la presencia en el territorio de la Gobernación y la fuerza pública.

Levantamiento de cadáver.
Levantamiento de cadáver, referencia.
Foto: AFP.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

Las autoridades departamentales siguen sin encontrar soluciones a la crisis de orden público que vive el municipio de Andes, donde recientemente fueron asesinados dos hombres. El reporte indica que las víctimas estaban en la vía pública cuando fueron abordados y baleados por presuntos delincuentes.

La preocupación radica en que con el doble homicidio Andes llegó a 60 muertes violentas en el 2025, una cifra que superar en más del 300% a los asesinatos del año anterior y que convierte a este año como el más violenta en la historia del municipio del Suroeste antioqueño en donde, incluso, aseguran que las bóvedas del cementerio local ya no son suficientes.

Pero el incremento desmedido de la violencia no es lo único que le roba el sueño a las autoridades locales, ya que el alcalde de Andes, Germán Vélez, confirmó que en algunas veredas los campesinos le deben pedir autorización a los grupos armados para movilizarse, en una muestra contundente del deterioro del orden público en la localidad.

"Hay zonas donde le prohibieron usar casco a la población rural, o que tiene que ir con los vidrios abajo. Todo eso está de la mano de las autoridades. Existe esa información en algunas veredas donde tienen que pedir permiso algunas personas poderse desplazar, y ya hemos puesto a conocimiento de la autoridad esas situaciones", destacó.

Ante los recientes hechos, la Policía Nacional decidió incrementar el pie de fuerza en Andes con la llegada de cerca de 30 efectivos que se sumarán a los uniformados en el territorio para llegar a casi 100 policías que custodian el casco urbano y la zona rural del municipio que después de Medellín es uno de los lugares donde más se registran homicidios en Antioquia.

De momento y mientras se trata de esclarecer cómo ocurrió el doble homicidio, la Alcaldía de Andes le ha solicitado a la Gobernación de Antioquia y a la Fuerza Pública que se fortalezcan la presencia institucional en el territorio y así evitar que grupos al margen de la ley se apoderen de la zona rural y sigan generando temor y zozobra entre la población civil.

