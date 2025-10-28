Asesinan a dos hombre en zona rural de Andes, Antioquia; los encontraron decapitados

La situación de orden público en el municipio de Andes se sigue agravando, luego de que las autoridades reportaran el hallazgos de dos hombres que fueron asesinados y luego decapitados en hechos ajenos pero ocurridos en la misma vereda de esta zona del Suroeste antioqueño.

Según el reporte entregado por las autoridades locales, el primer hallazgo se realizó a más de 30 minutos del casco urbano de Andes, donde la comunidad se encontró con una cabeza. La situación fue advertida y cuando la Fiscalía General de la Nación empezó a buscar el resto del cuerpo que, hasta el momento, no ha sido encontrado.

Pero allí no pararon los macabros hallazgos en el Suroeste antioqueño, ya que, a pocos metros del lugar donde se reportó el primer hecho, fue asesinado con machete otro hombre que fue encontrado con decapitación parcial. Luego de conocer el hecho, las autoridades comenzaron a realizar las indagaciones preliminares para tratar de establecer la identidad del cuerpo.



Por ahora, la Alcaldía de Andes, la Policía Antioquia y la Fiscalía General de la Nación, avanzan en las investigaciones pertinentes para lograr determinar quiénes fueron los responsables de los dos homicidios que podrían estar relacionados con el actuar criminal del Clan del Golfo o la banda delincuencial La Terraza, ambas estructuras con presencia activa en la localidad.

Por su parte, la comunidad en Andes sigue con preocupación por la situación de orden público, pues con los dos asesinatos de las últimas horas llegan a 58 homicidios este año, una cifra histórica para el municipio y que evidencia la crisis de seguridad que hay en esta zona que limita con los departamentos de Caldas, Risaralda y Chocó.