Desmantelan depósito con artefactos explosivos de las disidencias Farc en Ituango, Antioquia

Los elementos estaban ocultos cerca de caminos veredales poniendo en riesgo a campesinos de la zona y la misma fuerza pública.

Explosivos en Ituango, Antioquia.jpg
Explosivos en Ituango, Antioquia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Carolina Zuluaga Hoyos
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

En zona rural de Ituango, norte de Antioquia, el Ejército destruyó 35 artefactos explosivos improvisados que estaban ocultos cerca de caminos veredales y que, según las autoridades, ponían en riesgo a campesinos y pobladores del sector.

La alerta la dio la misma comunidad de la vereda La Honda, donde un equipo especializado del grupo antiexplosivos del Ejército llegó hasta el lugar y confirmó la presencia de los artefactos, algunos enterrados y otros camuflados dentro de botellas de vidrio y latas de alimento.

Los expertos del grupo EXDE realizaron la destrucción controlada del material explosivo, que habría sido instalado, según información de inteligencia, por integrantes del frente 18 de las disidencias de las Farc con el propósito de atentar contra la población civil y las tropas que patrullan la zona.

Lea también:

  1. Denuncia uso excesivo de fuerza por parte del Ejército en Sonsón, Antioquia.
    Campesino presuntamente afectado durante operativo del Ejército en Sonsón, Antioquia.
    Foto: suministrada.
    Antioquia

    Denuncian presunto exceso de fuerza del Ejército tras operativo en Sonsón contra el Clan del Golfo

  2. Tropas de la Cuarta Brigada ya están en Briceño, Antioquia
    Ejército
    Antioquia

    Gobernación confirma entrada del Ejército a Briceño tras cuatro oficios a Mindefensa sin respuesta

"Luego de hacer la verificación, de acuerdo a los protocolos establecidos, el grupo de explosivos y demoliciones y el guía canino hallaron 35 artefactos", confirmó general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada.

El hallazgo se suma a una serie de operaciones que buscan reducir el accionar de los grupos armados ilegales en el norte de Antioquia, una región históricamente golpeada por la violencia y donde los campesinos siguen pidiendo mayores garantías de seguridad para poder trabajar sus tierras sin miedo.

