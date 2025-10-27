Denuncian presunto exceso de fuerza del Ejército tras operativo en Sonsón contra el Clan del Golfo

En Sonsón, Antioquia, campesinos denuncian que durante un megaoperativo contra el Clan del Golfo fueron víctimas de malos tratos por parte de la Fuerza Pública. Aseguran que dos menores de edad resultaron heridos por proyectiles del Ejército Nacional.

El pasado 11 de octubre, el Ejército Nacional y el Clan del Golfo se enfrentaron en la vereda El Porvenir de Sonsón, hecho que ocasionó la muerte de un presunto integrante del grupo ilegal. Posteriormente, la misma comunidad se enfrentó con la Fuerza Pública. Producto de la asonada, el cuerpo del hombre abatido y tres personas que habían sido capturadas fueron arrebatadas a las autoridades y entregadas, al parecer, al Clan del Golfo.

Aunque el reporte de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y de la Gobernación de Antioquia deja en evidencia que los soldados fueron acorralados y permanecieron varias horas sin poder salir del corregimiento La Danta, ahora surgió una nueva versión que causa preocupación, ya que miembros de la comunidad aseguran que habrían sido agredidos de manera violenta por la misma Fuerza Pública.

El concejal de Sonsón, Celín Gómez, denunció que tanto el Ejército Nacional como el Gaula Militar llegaron hasta el territorio y, sin mediar palabra con la comunidad, habrían comenzado a realizar disparos que causaron temor entre los habitantes: "Entran dando bala, donde en ese momento habían niños en una actividad deportiva y ellos entran disparando inmediatamente sin poner cuidado ni con los niños ni con nada sino que atacaron realmente fue a la comunidad", dijo.



Gómez indicó que, producto de las acciones de la Fuerza Pública, dos menores de edad resultaron heridos, lo que causó el malestar de la comunidad, que reclamó por la situación y pidió explicaciones que, al parecer, no fueron entregadas por parte de las autoridades, las cuales buscaban realizar algunos allanamientos en la zona.

Desde Sonsón también se informó que hubo inconvenientes con algunos campesinos que habrían sido sometidos por el Ejército Nacional cuando regresaban de sus labores cotidianas en zonas aún más apartadas de la vereda El Porvenir.

"Realmente pagó los platos rotos fue una comunidad donde tuvieron amarrados también a campesinos de ahí, la misma vereda. Venían de trabajar y me los cogieron, los amarraron, los los maltrataron, los trataban de de criminales, de todo", agregó en su denuncia Celín.

Por estos motivos, desde el corregimiento La Danta explican que se produjo la asonada, motivada por los presuntos malos tratos a miembros de la comunidad y por las heridas sufridas por los menores de edad, supuestamente a causa del actuar del Ejército Nacional. Incluso, aseguran que los soldados no estuvieron retenidos, sino que fueron acompañados por la misma comunidad cuando salieron del territorio.



¿Qué responde el Ejército por denuncia en Sonsón, Antioquia?

Es importante informar que, durante el procedimiento judicial, de acuerdo con las autoridades, se presentó una asonada por parte de la población civil del sector, presionada al parecer por este grupo armado ilegal, donde más de 500 personas arremetieron de manera violenta contra los soldados y los funcionarios de la Fiscalía, alterando el lugar de los hechos llevándose el sujeto muerto en desarrollo de operaciones militares, los capturados y el material probatorio. A la vez realizaron la quema de 3 vehículos oficiales, el daño de varias motocicletas que estaban al servicio de la seguridad de la comunidad, ocasionando lesiones personales a uno de los soldados y secuestrando a un oficial, 3 suboficiales y 12 soldados.