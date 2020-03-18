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Sonsón

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Antioquia

Fiscalía ocupó hacienda vinculada por décadas a alias 'Pacho Herrera' en Sonsón, Antioquia

ARMAMENTO CLAN DEL GOLFO TAMESIS- POLICÍA ANTIOQUIA.jpg
Antioquia

Operativo contra el Clan del Golfo en Sonsón deja 40 familias confinadas y dos campesinos heridos

Labores en hidroeléctricas de Sonsón.jpg
Antioquia

Cadena hidroeléctrica de Sonsón, Antioquia, está en funcionamiento tras un año de arreglos

Aparatoso accidente en Sonsón, Antioquia.
Antioquia

Cuatro heridos dejó aparatoso choque en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Sonsón

La Danta, corregimiento de Sonsón.
Turismo

El mágico corregimiento del Oriente de Antioquia que atrae turistas con sus bellas cascadas

Comedor Museo Casa de los Abuelos en Sonsón, Antioquia.
Turismo

El museo en Antioquia que guarda la memoria de los abuelos y es parada obligada para turistas

Denuncia uso excesivo de fuerza por parte del Ejército en Sonsón, Antioquia.
Antioquia

Denuncian presunto exceso de fuerza del Ejército tras operativo en Sonsón contra el Clan del Golfo

285847_BLU Radio. Sonsón, Antioquia / Foto: sonson-antioquia.gov.co
Antioquia

Asonada al Ejército en Sonsón: presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron liberados por civiles

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Antioquia

Puma estaría atacando al ganado de varias fincas en zona rural de Sonsón, Antioquia

Capturas en el Oriente de Antioquia.jpg
Antioquia

Capturan a seis presuntos integrantes del Clan del Golfo con injerencia en el Oriente antioqueño

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