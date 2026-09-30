Fiscalía ocupó hacienda vinculada por décadas a alias 'Pacho Herrera' en Sonsón, Antioquia

Un operativo de la Fiscalía General de la Nación logró que se ocupara la hacienda La Porcelana, un extenso predio de 1.083 hectáreas que, según la investigación, habría permanecido durante décadas en manos de testaferros vinculados al narcotraficante Hélmer Herrera, alias 'Pacho Herrera'.

El terreno está conformado por siete predios contiguos y constituye uno de los bienes identificados dentro de una investigación patrimonial adelantada por la Fiscalía para establecer el origen y la administración de activos que habrían estado relacionados con Herrera.

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La ocupación de La Porcelana hace parte de una operación mediante la cual la Fiscalía intervino 42 bienes relacionados con una red de presuntos testaferros que habría administrado y ocultado activos asociados a alias 'Pacho Herrera'.

Hay que mencionar que sobre la propiedad fueron impuestas medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio, entre ellas embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.



Según la Fiscalía, los bienes investigados habrían sido manejados durante años mediante personas naturales y empresas de diferentes sectores con el propósito de ocultar su origen y darles apariencia de legalidad.

La ocupación de La Porcelana representa un avance en las investigaciones sobre el patrimonio que habría quedado oculto tras la muerte de alias 'Pacho Herrera' en 1998.